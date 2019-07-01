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Внимание! Прием граждан
02.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
5 июля с 14.00 до 15.00 (каб. 25, 1 корпус райисполкома) проведет личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Богданович Александр Викторович.
Предварительная запись по тел. 66-097, 8 (029) 399-66-26 или в каб. 205 (2 корпус).
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5 июля с 14.00 до 15.00 (каб. 25, 1 корпус райисполкома) проведет личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь...
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