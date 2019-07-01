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«Не наклянчил, а подарили!» Как соцсети обсуждают новый бронелимузин Лукашенко

02.07.2019 10:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера мы писали о новом бронированном лимузине Mercedes-Maybach Pullman Guard, который пополнил автопарк Александра Лукашенко. Его стоимость начинается от 1,4 миллиона евро. Если кратко, то расстрелять в упор из штурмовых винтовок и подорвать его автомобиль не получится. А в салоне есть бар, массажные кресла и защитная перегородка.

Инфоповод о появлении у президента машины, которую считают самой дорогой представительской моделью в мире, вызвала бурное обсуждение в сети. KYKY собрал самые фееричные реакции:

•    «Вертолеты, резиденции, игры, лимузины, парады… Бытовуха беларуской власти».
•    «Тунеядцев выдоили».
•    «C каждым годом убеждаюсь, что Лукашенко полностью оторвался от народа и простых людей. Он попросту уже никого и ничего не боится – живет, как шейх, в свое удовольствие. Позволяет своим товарищам делать то же самое, так как они держат его трон. На а народ – народ потерпит и выдержит».
•    «Наверное, на сэкономленные от Игр деньги купили...»
•    «Что тут такого? Сейчас объявится олигарх, который подарил».
•    «А как же? Нам же иначе стыдно будет! Вон, вся Европа стыдится из-за велосипедов своих политиков».
•    «Все понятно. На старом лимузине пацаны засмеют».
•    «Не наклянчил, а подарили!»
•    «Папамобиль».
•    «Как тебе такое, Илон Маск?»
•    «Кто там еще на пенсии жаловался? Скоро их совсем не будет, купим новую яхту!»
•    «Нам это дитя не прокормить!»
•    «Почитал про характеристики авто – такое чувство, что у нас военное положение».
•    «А техосмотр прошёл с уплатой дорожного сбора?»
•    «Тихая страна, толерантный народ, этим надо пользоваться. Жизнь одна!»
•    «Интересно, сколько стоит помыть эту машину?»
•    «А что со старой? Осталась, чтобы за пивом ездить?»
•    «А в Болбасово точно на велосипеде ездил?»
•    «Пошел вразнос. Режь последний огурец».
•    «Это премия за 25 лет успешного правления».

 
 
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Вчера мы писали о новом бронированном лимузине Mercedes-Maybach Pullman Guard, который пополнил автопарк Александра Лукашенко. Его стоимость начинается от 1,4 миллиона евро....
 
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