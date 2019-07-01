«Не наклянчил, а подарили!» Как соцсети обсуждают новый бронелимузин Лукашенко

Вчера мы писали о новом бронированном лимузине Mercedes-Maybach Pullman Guard, который пополнил автопарк Александра Лукашенко. Его стоимость начинается от 1,4 миллиона евро. Если кратко, то расстрелять в упор из штурмовых винтовок и подорвать его автомобиль не получится. А в салоне есть бар, массажные кресла и защитная перегородка.
Инфоповод о появлении у президента машины, которую считают самой дорогой представительской моделью в мире, вызвала бурное обсуждение в сети. KYKY собрал самые фееричные реакции:
• «Вертолеты, резиденции, игры, лимузины, парады… Бытовуха беларуской власти».
• «Тунеядцев выдоили».
• «C каждым годом убеждаюсь, что Лукашенко полностью оторвался от народа и простых людей. Он попросту уже никого и ничего не боится – живет, как шейх, в свое удовольствие. Позволяет своим товарищам делать то же самое, так как они держат его трон. На а народ – народ потерпит и выдержит».
• «Наверное, на сэкономленные от Игр деньги купили...»
• «Что тут такого? Сейчас объявится олигарх, который подарил».
• «А как же? Нам же иначе стыдно будет! Вон, вся Европа стыдится из-за велосипедов своих политиков».
• «Все понятно. На старом лимузине пацаны засмеют».
• «Не наклянчил, а подарили!»
• «Папамобиль».
• «Как тебе такое, Илон Маск?»
• «Кто там еще на пенсии жаловался? Скоро их совсем не будет, купим новую яхту!»
• «Нам это дитя не прокормить!»
• «Почитал про характеристики авто – такое чувство, что у нас военное положение».
• «А техосмотр прошёл с уплатой дорожного сбора?»
• «Тихая страна, толерантный народ, этим надо пользоваться. Жизнь одна!»
• «Интересно, сколько стоит помыть эту машину?»
• «А что со старой? Осталась, чтобы за пивом ездить?»
• «А в Болбасово точно на велосипеде ездил?»
• «Пошел вразнос. Режь последний огурец».
• «Это премия за 25 лет успешного правления».