«Не наклянчил, а подарили!» Как соцсети обсуждают новый бронелимузин Лукашенко

Источник материала: KYKY

Вчера мы писали о новом бронированном лимузине Mercedes-Maybach Pullman Guard, который пополнил автопарк Александра Лукашенко. Его стоимость начинается от 1,4 миллиона евро. Если кратко, то расстрелять в упор из штурмовых винтовок и подорвать его автомобиль не получится. А в салоне есть бар, массажные кресла и защитная перегородка.

Инфоповод о появлении у президента машины, которую считают самой дорогой представительской моделью в мире, вызвала бурное обсуждение в сети. KYKY собрал самые фееричные реакции:

• «Вертолеты, резиденции, игры, лимузины, парады… Бытовуха беларуской власти».

• «Тунеядцев выдоили».

• «C каждым годом убеждаюсь, что Лукашенко полностью оторвался от народа и простых людей. Он попросту уже никого и ничего не боится – живет, как шейх, в свое удовольствие. Позволяет своим товарищам делать то же самое, так как они держат его трон. На а народ – народ потерпит и выдержит».

• «Наверное, на сэкономленные от Игр деньги купили...»

• «Что тут такого? Сейчас объявится олигарх, который подарил».

• «А как же? Нам же иначе стыдно будет! Вон, вся Европа стыдится из-за велосипедов своих политиков».

• «Все понятно. На старом лимузине пацаны засмеют».

• «Не наклянчил, а подарили!»

• «Папамобиль».

• «Как тебе такое, Илон Маск?»

• «Кто там еще на пенсии жаловался? Скоро их совсем не будет, купим новую яхту!»

• «Нам это дитя не прокормить!»

• «Почитал про характеристики авто – такое чувство, что у нас военное положение».

• «А техосмотр прошёл с уплатой дорожного сбора?»

• «Тихая страна, толерантный народ, этим надо пользоваться. Жизнь одна!»

• «Интересно, сколько стоит помыть эту машину?»

• «А что со старой? Осталась, чтобы за пивом ездить?»

• «А в Болбасово точно на велосипеде ездил?»

• «Пошел вразнос. Режь последний огурец».

• «Это премия за 25 лет успешного правления».

На сдачу с евроигр — Yuri Mihailovich (@MihailovichYuri) 1 июля 2019 г.

Щас набежит Наталька Э. И скажет, что это подарок от старого друга — Pavel Shaban (@pavel_shaban) 2 июля 2019 г.

А как же Джили, который так страстно хвалит наш президент, почему он не берет отечественный автопром, а берет зарубежный ? — Andrey Belousov (@RAZEEEEEEEEEE) 1 июля 2019 г.

Сколько больных детей и молодых можно было спасти за эти деньги. Интересно, чего бояться, если 99,9 % проголосовало за него. — Светлячок (@hkltred1578) 1 июля 2019 г.

Каго / чаго ён так баіцца, што на такім танку ездзіць) — Eastbay (@Shootnick23) 1 июля 2019 г.