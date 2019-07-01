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Скандал! По новой системе подсчета баллов ЦТ поступить в университет может даже двоечник

02.07.2019 10:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году беларуские выпускники сдают ЦТ по новой системе подсчета баллов, которую осенью 2018-го утвердило Министерство образования.

Скандал! По новой системе подсчета баллов ЦТ поступить в университет может даже двоечник
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результаты Сергея Ольшевского

Средние баллы абитуриентов на тестировании значительно выросли, но не благодаря знаниям, а переводу первичных баллов в тестовые. Это вызвало критику и возмущение как со стороны учащихся, так и специалистов в области образования.

Изменилось не ЦТ, а система подсчета

Как рассказал Белсат известный педагог и репетитор по физике и математике Евгений Ливянт, предыдущая система точно отражала уровень подготовленности школьников. Теперь можно будет поступить, ничего не зная.

«Задания в тестах аналогичны прошлогодним. Но подсчет ведется иначе. Раньше было так: чем более простые задачи, тем меньше баллов. Сейчас все задания части А стоят одинаково. То же самое в части Б, что уже само по себе несправедливо. Во-вторых, мифическая таблица пересчета, которой не было. Например, если ученик набрал 1 балл, то есть решил самую простую задачу в части А, он набирает 9 баллов из 100. Две задачи – 18. А восемнадцати баллов достаточно, чтобы поступить в вуз, так как низшая граница – 15».

Евгений Ливянт добавляет: согласно теории вероятностей, каждый имеет шанс угадать на проходной балл.

«Если у меня в части А 18 задач, и в каждом задании 5 вариантов ответов, по теории вероятностей, если поставить все единицы или двойки, шанс угадать – 4-5 задач. Ранее за это можно было получить максимум 12 баллов. Сейчас это 31-36 баллов. Во многих вузах этого достаточно, чтобы поступить».

«Двоечников тянут до конца»

Изменения приняли осенью прошлого года. По мнению педагога, сделали это с одной целью: искусственно повысить баллы слабых учеников, чтобы потом не задавали вопросов, почему школьники ничего не знают.

«Система ЦТ была тем зеркалом, в которое было трудно смотреть Министерству образования, так как оно точно отражало очень низкий уровень знаний выпускников школ. Сейчас те, кто набирал 10-20 баллов, получает 30-60. Ранее угадать можно было баллов на 12. А теперь, не зная ничего, можно угадать и на 44 балла».

Специалист считает систему лицемерной и неискренней, прежде всего относительно хороших учеников.

«Чтобы поступить в вуз, мало набрать баллы на ЦТ. Учитывают средний балл аттестата. Предпочтение получили те, кто любыми средствами получил высокий балл аттестата. Система несправедливая и дискриминационная.

В последние годы все что ни делается, приводит к тому, чтобы у ответственных учеников возникло больше проблем. А у тех, кто ничего не делает, было меньше. Мои коллеги, преподаватели вузов, говорят, что в большинстве учреждений жесткое требование - не исключать. Двоечников тянут до конца».

Нововведения компрометируют всю систему ЦТ, уверен Евгений Ливянт.

«Прежде всего дискредитируют работу предыдущего руководства Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). Это грозит стране в целом. Выпускники, получившие диплом неизвестно как, будут строить, лечить, обслуживать АЭС. Благодаря ЦТ была сломлена ужасная коррупция, которая процветала в 1980-2000 годах. Я боюсь, что нас ждет ее возвращение».


Эксперимент методом  тыка

Руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский вместе с Евгением Ливянтом пытались доказать Министерству образования неверность изменений. На критику чиновники ответили, что проблемы не видят. Тогда Сергей Ольшевский решился на эксперимент: методом научного тыка выполнил тесты по русскому, математике, китайскому и физике.

«Минобразования не услышало аргументов о дырявости системы подсчета, так как любой человек с улицы без труда наберет проходной балл. Поэтому мы решили провести эксперимент. Результаты по русскому языку – 25 баллов – нас не очень удивили: это проходной балл на филфак и в два с половиной раза больше проходного балла на остальные специальности.

А результаты ЦТ по математике шокировали: я натыкал на 49 баллов! А средний балл по стране – 50 с копейками. То есть, человек с нулем в голове может набрать средний балл по стране и претендовать даже на бюджет».


«Работа на аттестат»

Сергей опубликовал часть результатов в социальных сетях, что обернулось неожиданной стороной. По информации его источника, РИКЗ очень не понравился эксперимент.

«Они думают даже об аннулировании моих результатов по физике и китайскому, хотя и оснований нет. Нижние баллы подняли, верхние опустили: это согласно анализу десятков нынешних результатов ЦТ по сравнению с прошлогодними. Важную роль имеет аттестат.

Из-за того, что верхняя планка снижена, в школах все будут «работать на аттестат». В последний день зачисления будет массовый перенос документов туда, куда ты поступить можешь. А эта информация перестает обновляться за три часа до окончания приема. Как говорил Ротшильд, кто владеет информацией, тот правит миром. И эта информация будет стоить денег, потому что так можно пройти на бюджет».

Сергей Ольшевский считает, что в связи с нововведениями Беларусь ждут не самые приятные перемены.

«Делать беспредел и беззаконие не получается из-за того, что доступ к информации есть у всех. А если все умножить на закон об отсрочке, то из страны ожидается огромный отток парней. Скажу больше: мало Министерству обороны ситуации 2013 года, когда ЦТ показало, что многие ребята не смогли набрать проходного балла и уехали за границу учиться. Позже их искали через посольства».

Эксперимент belsat.eu

Редакция «Белсата» также решила «натыкать» свой результат в ЦТ. И вот что получилось. Уверяем вас: ни биологии, ни физики мы не знаем.
#1#
С 11 июня до 1 июля абитуриенты должны пройти тестирование по 17 гуманитарным и точным дисциплинам.

 
 
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В этом году беларуские выпускники сдают ЦТ по новой системе подсчета баллов, которую осенью 2018-го утвердило Министерство образования.
 
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