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СМИ: белорусов задержали по подозрению в шпионаже в Тунисе

02.07.2019 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два гражданина Беларуси были задержаны в городе Сфакс в минувшую пятницу по ордеру прокурора. Их подозревают в шпионаже.

СМИ: белорусов задержали по подозрению в шпионаже в Тунисе
Паспорта и оборудование задержанных изъяты, ведется расследование, сообщает агентство TAP.

Mosaiquefm.net сообщает, что подозреваемые поселились в отеле в Сфаксе. Они не разрешали заходить в свой номер персоналу отеля, поэтому их поведение вызвало подозрение.

О постояльцах сообщили службам безопасности. После двух недель наблюдений был получен ордер прокурора на обыск комнаты.

При обыске в номере нашли компьютеры, мобильные телефоны, сим-карты нескольких мобильных операторов, электронное оборудование и несколько украинских, польских, мальдивских паспортов. 

Оборудование изъяли и направили для экспертизы в Министерство внутренних дел страны.

 
 
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Два гражданина Беларуси были задержаны в городе Сфакс в минувшую пятницу по ордеру прокурора. Их подозревают в шпионаже.
 
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