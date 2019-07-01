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СМИ: белорусов задержали по подозрению в шпионаже в Тунисе
Источник материала: Партизан
Два гражданина Беларуси были задержаны в городе Сфакс в минувшую пятницу по ордеру прокурора. Их подозревают в шпионаже.
Паспорта и оборудование задержанных изъяты, ведется расследование, сообщает агентство
О постояльцах сообщили службам безопасности. После двух недель наблюдений был получен ордер прокурора на обыск комнаты.
При обыске в номере нашли компьютеры, мобильные телефоны, сим-карты нескольких мобильных операторов, электронное оборудование и несколько украинских, польских, мальдивских паспортов.
Оборудование изъяли и направили для экспертизы в Министерство внутренних дел страны.
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Два гражданина Беларуси были задержаны в городе Сфакс в минувшую пятницу по ордеру прокурора. Их подозревают в шпионаже.
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