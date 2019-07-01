СМИ: белорусов задержали по подозрению в шпионаже в Тунисе

TAP . Паспорта и оборудование задержанных изъяты, ведется расследование, сообщает агентство





Mosaiquefm.net сообщает, что подозреваемые поселились в отеле в Сфаксе. Они не разрешали заходить в свой номер персоналу отеля, поэтому их поведение вызвало подозрение. сообщает, что подозреваемые поселились в отеле в Сфаксе. Они не разрешали заходить в свой номер персоналу отеля, поэтому их поведение вызвало подозрение.





О постояльцах сообщили службам безопасности. После двух недель наблюдений был получен ордер прокурора на обыск комнаты.





При обыске в номере нашли компьютеры, мобильные телефоны, сим-карты нескольких мобильных операторов, электронное оборудование и несколько украинских, польских, мальдивских паспортов.





Оборудование изъяли и направили для экспертизы в Министерство внутренних дел страны.