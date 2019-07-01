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Государство отблагодарило: самых активных волонтёров Евроигр наградят билетами на футбол

02.07.2019 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 июля в парке «Дримленд» состоится чествование волонтеров II Европейских игр.

Как сообщает СТВ, в нем примут участие около 8 тысяч добровольцев, которые были задействованы на мероприятии.

В торжественной обстановке самым активным из них будут вручены благодарности, а также золотой значок волонтера и путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге.

 
 
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2 июля в парке «Дримленд» состоится чествование волонтеров II Европейских игр.
 
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