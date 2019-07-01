Государство отблагодарило: самых активных волонтёров Евроигр наградят билетами на футбол

СТВ , в нем примут участие около 8 тысяч добровольцев, которые были задействованы на мероприятии. Как сообщает, в нем примут участие около 8 тысяч добровольцев, которые были задействованы на мероприятии.





В торжественной обстановке самым активным из них будут вручены благодарности, а также золотой значок волонтера и путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге.