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Государство отблагодарило: самых активных волонтёров Евроигр наградят билетами на футбол
Источник материала: Партизан
2 июля в парке «Дримленд» состоится чествование волонтеров II Европейских игр.
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В торжественной обстановке самым активным из них будут вручены благодарности, а также золотой значок волонтера и путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге.
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2 июля в парке «Дримленд» состоится чествование волонтеров II Европейских игр.
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