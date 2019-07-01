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Транснефть сменила генерального директора Транснефть-Дружбы

02.07.2019 10:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

"Транснефть" в конце июня сменила руководителя дочернего общества "Транснефть-Дружба", эксплуатирующего нефтепровод "Дружба", по которому нефть поставляется в Европу.

Новым генеральным директором "Транснефть-Дружба" вместо Олега Богомолова с 25 июня назначен Роман Камозин, следует из списка аффилированных лиц НМТП, входящего в группу "Транснефть".

Ранее Камозин работал главным инженером "Транснефть-Верхняя Волга".

"Транснефть-Дружба" является оператором нефтепроводной магистрали "Дружба", созданной в 1964 году, которая проходит через Россию, Украину, Беларусь, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Объем резервуарного парка общества превышает 3 млн куб. метров, в состав предприятия входят 24 нефтеперекачивающие станции и 14 нефтепродуктоперекачивающих станций, 4 тыс. км нефтепроводов и 3,8 тыс. км нефтепродуктопроводов, производственные объекты расположены в 11 российских регионах.

Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приёма нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". "Транснефть" уверяла, что загрязнение нефтепровода "Дружба" не привело к вытеснению российской нефти на традиционных рынках сбыта, поскольку трубные поставки из России были замещены морскими поставками из российских портов. Так, "Транснефть" перераспределила трубные объемы в направлении экспортных терминалов.

Следствие считает, что в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений, 6 человек обвиняются в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей. Общее количество подозреваемых по делу о загрязнении "Дружбы" уже выросло до 13 человек, несколько из них являются сотрудниками "Транснефть-Дружба".

Помимо этого, с 25 июня сменился генеральный директор АО "Транснефть-Диаскан", которое специализируется на диагностике трубопроводов: вместо Сергея Эрмиша назначен Игорь Павлов.

 
 
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"Транснефть" в конце июня сменила руководителя дочернего общества "Транснефть-Дружба", эксплуатирующего нефтепровод "Дружба", по которому нефть поставляется в...
 
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