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Соучредитель аккумуляторного завода в Бресте задержан за получение и дачу взяток

02.07.2019 10:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генеральная прокуратура  проводит проверку по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте, сообщили в отделе информации  ведомства.

В надзорном ведомстве проинформировали, что в производство Генеральной прокуратурой приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. ст. 430 (получение взятки) и 431 (дача взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении Виктора Лемешевского, руководителя ООО "ПАК-управление"; Светланы Лемешевской, главного бухгалтера ООО "Белинвестторг-Сплав"; Сергея Охремчука, ранее директора ООО "Белинвестторг-Сплав", в настоящее время начальника отдела технического развития этого же общества; Ивана Покислюка, заместителя директора ООО "Белинвестторг-Сплав".

"1 июля к указанным лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили там.

Также по инициативе Генеральной прокуратуры возобновлено следствие по приостановленным уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича, возбужденным по фактам нарушения экологического и налогового законодательства. В отношении указанных лиц также применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе государственных органов", - подытожили в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко поручил компетентным органам разобраться с ситуацией, которая сложилась вокруг запуска аккумуляторного завода в Бресте.

"На данный момент ситуация (с аккумуляторным заводом - ИФ) пока не урегулирована. С учетом этого компетентным органам поручено более глубоко и детально разобраться с ситуацией. По результатам рассмотрения будут приняты определенные решения", - сказала в пятницу глава администрации президента Наталья Кочанова.

Между тем, белорусские СМИ в пятницу сообщили о задержании директора компании "ПАК-управление", члена Совета по развитию предпринимательства при президенте Виктора Лемешевского.

В середине июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода ООО "Айпауэр" в Бресте. Решение принято на основании закона о местном управлении и самоуправлении, а также информации, предоставленной министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

ООО "АйПауэр" начало строительство завода аккумуляторных батарей (АКБ) на промплощадке "Аэропорт" в СЭЗ "Брест" в конце 2017 года после разрешения Брестского райисполкома, СЭЗ "Брест" и Госстройнадзора.

Завод АКБ входит в структуру белорусского холдинга 1AK-GROUP, председателем совета директоров которого является Виктор Лемешевский. Подрядчиком строительства выступила китайская "Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация".

Ранее Лемешевский сообщал СМИ, что объект будет финансироваться из нескольких источников: собственные ресурсы учредителей, средства инновационного фонда Брестской области, кредит Банка развития. Инвесторы планировали вложить в строительство $26 млн.

Между тем, жители Бреста неоднократно проводили акции протеста, утверждая, что запуск завода окажет негативное влияние на экологию города и здоровье брестчан.

В начале 2018 года протестующие собрали 37 тыс. подписей и направили их в администрацию президента. В апреле 2018 года правительственная комиссия, работу которой координировало министерство природы и охраны окружающей среды, не выявила нарушений в проекте по строительству завода.

 
Теги: Брест
 
 
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Генеральная прокуратура  проводит проверку по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте, сообщили в отделе...
 
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