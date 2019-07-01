Тигрица из зоопарка в Оренбуржье отбила своего детеныша у пытавшегося похитить его вора

Источник материала: Интерфакс

Гражданин Казахстана попал в больницу после того, как пьяным пытался похитить уссурийского тигренка из передвижного зоопарка в Оренбуржье, но получил отпор от тигрицы.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает во вторник, что инцидент произошел в городе Бузулуке, где на местном стадионе расположился зоопарк.

"Когда охранник находился в другом конце территории, 20-летний молодой человек проник в зоопарк, схватил тигренка и попытался вытащить его из клетки. Мать тигренка вцепилась ему в руку. Сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать его из ее лап", - говорится в сообщении.

В настоящее время молодой человек с травмами находится в лечебном учреждении, у его палаты выставлен конвой из сотрудников полиции. Против него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).

Пресс-служба не уточняет подробностей о личности вора.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что подозреваемый - гражданин Казахстана, приехавший в Оренбургскую область к своей знакомой.

"В момент преступления он был пьян. Выломал доску в клетке между полом и решеткой и попытался вытащить тигренка через щель. Однако голова животного застряла, и тигрица, услышав рев детеныша, бросилась ему на выручку", - рассказал собеседник агентства.

В результате неудавшийся похититель попал в больницу с переломом руки и рваной раной плеча, ему была сделана операция.

Между тем, тигренок также получил серьезные травмы. "У него могут быть травмированы лапы или позвоночник. Сейчас сотрудники зоопарка ждут специалиста, который даст заключение о состоянии малыша", - сказал источник.