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Боливийские власти просят помощи, чтобы "опознать" появившийся смертельный вирус

02.07.2019 09:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Власти Боливии приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры после выявления неизвестного ранее вирусного заболевания, сообщила журналистам министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо.

По ее словам, власти забили тревогу после смерти одной пациентки, двое заболевших находятся в палате интенсивной терапии, еще у троих проявились признаки этого заболевания, но пока речь идет лишь о подозрении.

Монтаньо отметила, что, возможно, это заболевание - неизвестная ранее форма гриппа или лихорадка денге.

Власти Боливии в связи со складывающейся ситуацией обратились к международному медицинскому сообществу за помощью в определении этого вирусного заболевания.

 
 
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Власти Боливии приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры после выявления неизвестного ранее вирусного заболевания, сообщила...
 
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