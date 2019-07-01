Источник материала: Интерфакс

Власти Боливии приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры после выявления неизвестного ранее вирусного заболевания, сообщила журналистам министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо.

По ее словам, власти забили тревогу после смерти одной пациентки, двое заболевших находятся в палате интенсивной терапии, еще у троих проявились признаки этого заболевания, но пока речь идет лишь о подозрении.

Монтаньо отметила, что, возможно, это заболевание - неизвестная ранее форма гриппа или лихорадка денге.

Власти Боливии в связи со складывающейся ситуацией обратились к международному медицинскому сообществу за помощью в определении этого вирусного заболевания.