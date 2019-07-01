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Боливийские власти просят помощи, чтобы "опознать" появившийся смертельный вирус
Источник материала: Интерфакс
Власти Боливии приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры после выявления неизвестного ранее вирусного заболевания, сообщила журналистам министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо.
По ее словам, власти забили тревогу после смерти одной пациентки, двое заболевших находятся в палате интенсивной терапии, еще у троих проявились признаки этого заболевания, но пока речь идет лишь о подозрении.
Монтаньо отметила, что, возможно, это заболевание - неизвестная ранее форма гриппа или лихорадка денге.
Власти Боливии в связи со складывающейся ситуацией обратились к международному медицинскому сообществу за помощью в определении этого вирусного заболевания.
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Власти Боливии приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры после выявления неизвестного ранее вирусного заболевания, сообщила...
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