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Командующий ЗВО РФ проверил в Минске готовность российских военных к параду с участием "Искандеров" в честь Дня Независимости Беларуси

02.07.2019 09:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Российские военные и техника, прибывшие в Минск, готовы к параду в честь Дня Независимости Беларуси, в котором впервые примут участие оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", сообщает во вторник пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) России.

"Командующий войсками ЗВО Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв прибыл в Минск и проверил готовность российских военнослужащих к участию в военном параде, посвящённом Дню Независимости республики Беларусь", - говорится в сообщении округа.

По итогам проведённого строевого смотра пеших парадных расчётов, экипажей боевой техники и авиации, а также генеральной репетиции военного парада, состоявшейся на центральной площади Минска, командующий ЗВО заявил о готовности военнослужащих к параду.

"Личный состав и военная техника, принимающие участие в торжественных мероприятиях в Минске, готовы достойно представить Вооружённые силы Российской Федерации", - сказал Журавлёв, чьи слова приводит пресс-служба.

В среду в военном параде, посвящённом Дню Независимости Беларуси, примут участие более 300 военнослужащих ЗВО, а также ОТРК "Искандер", бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ. В авиационной части парада будут задействованы вертолёты Ми-8, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, многоцелевые истребители Су-30 и сверхманёвренные истребители Су-35.

Также в 22:00 мск на Поклонной горе в Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произведут праздничный артиллерийский салют в ознаменование 75-й годовщины освобождения Города-Героя Минска от немецко-фашистских захватчиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Российские военные и техника, прибывшие в Минск, готовы к параду в честь Дня Независимости Беларуси, в котором впервые примут участие оперативно-тактические...
 
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