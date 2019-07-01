Возле самой древней пирамиды в мире обнаружили десятки странных мумий

Источник материала: Tut.by

Археологи из Польши обнаружили десятки мумий, которым около двух тысяч лет, в окрестностях самой древней в мире пирамиды на севере Египта. Об этом сообщает ресурс Science In Poland.



Фото: J. Dąbrowski/PCMA

Раскопки шли неподалеку от некрополя Саккара, который находится примерно в 30 километрах от Каира. Находку совершили около пирамиды Джоссера, которая считается древнейшим каменными строением в мире. При этом уточняется, что раскопки в этой местности археологи до этого вели более 20 лет.

Обнаруженным мумиям, по предварительным оценкам, около двух тысяч лет. Многие из них были захоронены прямо в песках, и при этом проходили только базовые этапы бальзамирования — из-за этого они крайне плохо сохранились.

Некоторые мумии находились в деревянных гробах. На одном из таких обнаружился рисунок с имитацией иероглифических надписей. На шее мумии внутри было разноцветное ожерелье, а ноги покрыты украшениями с изображением бога Анубиса. При этом проводившие раскопки специалисты отметили, что не все изображенные на гробах фигуры складываются в связанный текст.

Возможно, ремесленник, наносивший изображения, не умел читать и пытался повторить увиденные им ранее надписи.