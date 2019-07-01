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В Минске Renault сбил пешехода с 3,38 промилле, который пошел на красный
Источник материала: Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП на столичной улице Кижеватова и разыскивают свидетелей, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовного дела. Об этом
По данным следствия, 26 июня, около 23.30, 20-летняя девушка, управляя Renault Clio, двигалась по улице Кижеватова и совершила наезд на 50-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. По результатам проведенного исследования концентрация алкоголя в его крови составила 3,38 промилле.
По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК Беларуси.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких...
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