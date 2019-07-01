В Минске Renault сбил пешехода с 3,38 промилле, который пошел на красный

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП на столичной улице Кижеватова и разыскивают свидетелей, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовного дела. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По данным следствия, 26 июня, около 23.30, 20-летняя девушка, управляя Renault Clio, двигалась по улице Кижеватова и совершила наезд на 50-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. По результатам проведенного исследования концентрация алкоголя в его крови составила 3,38 промилле.



Фото: СК

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК Беларуси.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8017 389−55−55 и 8 033 333−67−19.