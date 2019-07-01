﻿ В Беларуси установят золотой стандарт эффективности маркетинга. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси установят золотой стандарт эффективности маркетинга

02.07.2019 11:42 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси установят золотой стандарт эффективности маркетинга
Фото из открытых источников

- Недавно Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, которую вы возглавляете, отметила трехлетие. Расскажите, какая работа была проделана за это время и что сейчас находится на повестке дня Ассоциации?  

- Сегодня АКМА является наиболее активным и многочисленным профессиональным объединением страны, насчитывающим в своих рядах 42 компании. За достаточно короткое время существования Ассоциации нами сделаны весомые шаги по созданию условий для повышения качественной составляющей коммуникационного рынка Беларуси.  

АКМА осуществляет стратегическое партнерство с отраслевыми организациями СНГ, Европы и дальнего зарубежья, входит в крупнейшую в Европе международную ассоциацию EACA, объединяющую национальные ассоциации 30 европейских стран, является стратегическим партнером АКАР России, РАМУ России, ВРК Украины, ETKAL Эстонии, а с 2018 года – стратегическим партнером Китайской Ассоциации Рекламы.

С первых дней существования АКМА активно участвует в процессе либерализации законодательства в сфере рекламы, и, в частности, внесла свой вклад в разработку проекта «Закона о рекламе». Ряд предложенных нами инициатив уже нашел свое отражение в принятых законопроектах, например, по отмене согласований сюжетов наружной рекламы и рекламы на транспорте и других.

Прошлой осенью АКМА и Европейский Альянс по стандартам в рекламе (EASA) подписали Меморандум о запуске процесса саморегулирования в рекламной сфере Беларуси.  

Долгое время сложным для участников рынка остается вопрос проведения тендеров. АКМА разработан Меморандум о единых стандартах проведения тендеров в области креатива, брендинга и дизайна с целью сделать условия их проведения максимально прозрачными. С 15 сентября документ будет запущен в работу в полноценном режиме.

Деятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с актуальными трендами и растущими требованиями рынка. Мы продолжим интегрировать международный опыт в индустрию и предпринимать усилия по дальнейшему продвижению игроков белорусского рынка на территории страны и за рубежом, следуя начатым инициативам и заданным векторам развития.  

- Как обстоят дела с креативом в Беларуси, насколько он важен для успешного маркетинга предприятий?

- В условиях серьезной конкуренции брендов и остро стоящих задач эффективного продвижения белорусских предприятий, креативная составляющая коммуникаций приобретает особое значение, так как именно она лежит в основе создания сильных брендов. Сегодня кардинальным образом меняется информационная, медийная среда, а главное – потребитель. Появился даже новый термин для молодых потребителей – креативный класс с новой системой ценностей, в которой особое внимание уделяется самовыражению, благоприятным возможностям, привнесению в мир чего-то полезного и неочевидного. В коммуникациях зарубежных брендов эти тенденции прослеживаются все чаще и чаще.

Спрос на креативные решения растет быстрыми темпами по всему миру, делая креатив успешной отраслью экономики во многих странах, а креативная индустрия в последние годы стала трендом глобальной экономики. Яркие и оригинальные идеи в маркетинге и коммуникациях давно ценятся в США и Европе. Несколько лет назад этот тренд пришел в Россию и Украину, и постепенно приходит в Беларусь.

Однако анализируя международный опыт, хочу отметить возросший интерес не просто к креативу, но к креативной эффективности проектов. Доказано, что именно креативные проекты становятся наиболее эффективными и демонстрируют выдающиеся и долговременные результаты для развития бизнеса.

- Во всем мире эталоном эффективности маркетинга принято считать награды Effie Awards. Насколько нам известно, в этом году программа Effie пришла в Беларусь. Какие преимущества дает компаниям участие в премии?

- Появление Effie Awards в Беларуси, право проведения которой получила АКМА по франшизе Effie Worldwide, безусловно, станет новым этапом в истории белорусского маркетинга и коммуникаций. Эта всемирно известная наиболее престижная премия в области маркетинга с 1968 года вручается в разных странах за главное достижение в сфере маркетинговых коммуникаций – эффективность, и отражает реальную роль инвестиций в рекламу и маркетинг. Награды Effie Awards, которые международные бренды и агентства ежегодно стремятся заполучить в свой арсенал, известны во всем мире как золотой стандарт маркетинговой эффективности и символ достижений в индустрии. Effie Awards чествует идеи, которые реально работают, доказывая эффективность маркетинговых коммуникаций для развития бизнеса.

Effie Awards Belarus призвана ежегодно определять и награждать наиболее эффективные усилия в маркетинговых коммуникациях, реализованные на белорусском рынке. Проведение премии Effie Belarus будет способствовать повышению результативности использования маркетинговых ресурсов компаниями и определению эффективности инструментов маркетинга, задаст правильные векторы последующей маркетинговой политики брендов. По итогам проведения Effie Belarus появится Effie Index – локальный рейтинг эффективности, который войдет в состав глобального Effie Index и позволит белорусским брендам и агентствам конкурировать на глобальном уровне. Кроме того, будет составлен ТОП лучших, наиболее эффективных маркетологов Беларуси по версии Effie.

Принять участие в премии Effie Awards Belarus могут проекты, реализованные на белорусском рынке в период с 1 января 2017 года по 30 июня 2019 года. Прием конкурсных проектов открыт онлайн на официальном сайте effie.by. 

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О тенденциях индустрии маркетинга и коммуникаций, а также о приходе в Беларусь всемирно известной программы Effie Awards мы побеседовали с Председателем Правления...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три шахтёра погибли в Польше из-за землетрясения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика