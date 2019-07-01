В Беларуси установят золотой стандарт эффективности маркетинга

Источник материала: Аргументы и факты

- Недавно Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, которую вы возглавляете, отметила трехлетие. Расскажите, какая работа была проделана за это время и что сейчас находится на повестке дня Ассоциации?

- Сегодня АКМА является наиболее активным и многочисленным профессиональным объединением страны, насчитывающим в своих рядах 42 компании. За достаточно короткое время существования Ассоциации нами сделаны весомые шаги по созданию условий для повышения качественной составляющей коммуникационного рынка Беларуси.

АКМА осуществляет стратегическое партнерство с отраслевыми организациями СНГ, Европы и дальнего зарубежья, входит в крупнейшую в Европе международную ассоциацию EACA, объединяющую национальные ассоциации 30 европейских стран, является стратегическим партнером АКАР России, РАМУ России, ВРК Украины, ETKAL Эстонии, а с 2018 года – стратегическим партнером Китайской Ассоциации Рекламы.

С первых дней существования АКМА активно участвует в процессе либерализации законодательства в сфере рекламы, и, в частности, внесла свой вклад в разработку проекта «Закона о рекламе». Ряд предложенных нами инициатив уже нашел свое отражение в принятых законопроектах, например, по отмене согласований сюжетов наружной рекламы и рекламы на транспорте и других.

Прошлой осенью АКМА и Европейский Альянс по стандартам в рекламе (EASA) подписали Меморандум о запуске процесса саморегулирования в рекламной сфере Беларуси.

Долгое время сложным для участников рынка остается вопрос проведения тендеров. АКМА разработан Меморандум о единых стандартах проведения тендеров в области креатива, брендинга и дизайна с целью сделать условия их проведения максимально прозрачными. С 15 сентября документ будет запущен в работу в полноценном режиме.

Деятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с актуальными трендами и растущими требованиями рынка. Мы продолжим интегрировать международный опыт в индустрию и предпринимать усилия по дальнейшему продвижению игроков белорусского рынка на территории страны и за рубежом, следуя начатым инициативам и заданным векторам развития.

- Как обстоят дела с креативом в Беларуси, насколько он важен для успешного маркетинга предприятий?

- В условиях серьезной конкуренции брендов и остро стоящих задач эффективного продвижения белорусских предприятий, креативная составляющая коммуникаций приобретает особое значение, так как именно она лежит в основе создания сильных брендов. Сегодня кардинальным образом меняется информационная, медийная среда, а главное – потребитель. Появился даже новый термин для молодых потребителей – креативный класс с новой системой ценностей, в которой особое внимание уделяется самовыражению, благоприятным возможностям, привнесению в мир чего-то полезного и неочевидного. В коммуникациях зарубежных брендов эти тенденции прослеживаются все чаще и чаще.

Спрос на креативные решения растет быстрыми темпами по всему миру, делая креатив успешной отраслью экономики во многих странах, а креативная индустрия в последние годы стала трендом глобальной экономики. Яркие и оригинальные идеи в маркетинге и коммуникациях давно ценятся в США и Европе. Несколько лет назад этот тренд пришел в Россию и Украину, и постепенно приходит в Беларусь.

Однако анализируя международный опыт, хочу отметить возросший интерес не просто к креативу, но к креативной эффективности проектов. Доказано, что именно креативные проекты становятся наиболее эффективными и демонстрируют выдающиеся и долговременные результаты для развития бизнеса.

- Во всем мире эталоном эффективности маркетинга принято считать награды Effie Awards. Насколько нам известно, в этом году программа Effie пришла в Беларусь. Какие преимущества дает компаниям участие в премии?

- Появление Effie Awards в Беларуси, право проведения которой получила АКМА по франшизе Effie Worldwide, безусловно, станет новым этапом в истории белорусского маркетинга и коммуникаций. Эта всемирно известная наиболее престижная премия в области маркетинга с 1968 года вручается в разных странах за главное достижение в сфере маркетинговых коммуникаций – эффективность, и отражает реальную роль инвестиций в рекламу и маркетинг. Награды Effie Awards, которые международные бренды и агентства ежегодно стремятся заполучить в свой арсенал, известны во всем мире как золотой стандарт маркетинговой эффективности и символ достижений в индустрии. Effie Awards чествует идеи, которые реально работают, доказывая эффективность маркетинговых коммуникаций для развития бизнеса.

Effie Awards Belarus призвана ежегодно определять и награждать наиболее эффективные усилия в маркетинговых коммуникациях, реализованные на белорусском рынке. Проведение премии Effie Belarus будет способствовать повышению результативности использования маркетинговых ресурсов компаниями и определению эффективности инструментов маркетинга, задаст правильные векторы последующей маркетинговой политики брендов. По итогам проведения Effie Belarus появится Effie Index – локальный рейтинг эффективности, который войдет в состав глобального Effie Index и позволит белорусским брендам и агентствам конкурировать на глобальном уровне. Кроме того, будет составлен ТОП лучших, наиболее эффективных маркетологов Беларуси по версии Effie.

Принять участие в премии Effie Awards Belarus могут проекты, реализованные на белорусском рынке в период с 1 января 2017 года по 30 июня 2019 года. Прием конкурсных проектов открыт онлайн на официальном сайте effie.by.