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Каравай стал центром праздника в Дубровно

02.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Каравай стал центром праздника в Дубровно

Издавна хлебом измерялось благополучие и гостеприимство, трудолюбие и мастерство. Поэтому в ставшем уже традиционном шествии трудовых коллективов Дубровенщины в 2019 году появилась новинка — конкурс караваев.


Каравай стал центром праздника в Дубровно


Каравай стал центром праздника в Дубровно


Каравай стал центром праздника в Дубровно


Каравай стал центром праздника в Дубровно


Каравай стал центром праздника в Дубровно

Жюри пришлось нелегко: все участники шествия потрудились на славу. Каждый каравай имел тематическое оформление, преломленное через особенности того или иного коллектива.


Каравай стал центром праздника в Дубровно


Каравай стал центром праздника в Дубровно


Каравай стал центром праздника в Дубровно


Каравай стал центром праздника в Дубровно

По результатам конкурса победил каравай Дубровенского райагросервиса.


Каравай стал центром праздника в Дубровно

Второе место у каравая-книги библиотеки г.Дубровно.


Каравай стал центром праздника в Дубровно

Третье место завоевал каравай, изготовленный мастерицами Дубровенской ЦРБ.


Каравай стал центром праздника в Дубровно

 
 
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Издавна хлебом измерялось благополучие и гостеприимство, трудолюбие и мастерство. Поэтому в ставшем уже традиционном шествии трудовых коллективов Дубровенщины в...
 
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