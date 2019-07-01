Каравай стал центром праздника в Дубровно

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Издавна хлебом измерялось благополучие и гостеприимство, трудолюбие и мастерство. Поэтому в ставшем уже традиционном шествии трудовых коллективов Дубровенщины в 2019 году появилась новинка — конкурс караваев.































Жюри пришлось нелегко: все участники шествия потрудились на славу. Каждый каравай имел тематическое оформление, преломленное через особенности того или иного коллектива.

























По результатам конкурса победил каравай Дубровенского райагросервиса.







Второе место у каравая-книги библиотеки г.Дубровно.







Третье место завоевал каравай, изготовленный мастерицами Дубровенской ЦРБ.





