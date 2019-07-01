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По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов

02.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов

Праздничное шествие трудовых коллективов в День города стало новинкой праздника в прошлом году и получило множество положительных откликов. Поэтому организаторы Дня города -2019 решили сделать подобный парад традиционным.


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов

Праздничная колонна прошла от парка Воинской славы до центральной площади города. Там представители трудовых коллективов показывали творческую визитку, рассказывали о производственных успехах и планах.
По итогам торжественного шествия были подведены итоги и определено самое лучшее оформление колонны и яркое выступление-презентация.

По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов

Победителями стали УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник», Дубровенское РАЙПО, средняя школа №2 г.Дубровно, завоевавшие первое место.

По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов

Дубровенский райагросервис и Дубровенское районное объединение профсоюзов заняли второе место.


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов

ДГПЛ и РДК — третье место.


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов


По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов

 
 
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Праздничное шествие трудовых коллективов в День города стало новинкой праздника в прошлом году и получило множество положительных откликов. Поэтому организаторы
 
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