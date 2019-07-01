По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Праздничное шествие трудовых коллективов в День города стало новинкой праздника в прошлом году и получило множество положительных откликов. Поэтому организаторы Дня города -2019 решили сделать подобный парад традиционным.

























Праздничная колонна прошла от парка Воинской славы до центральной площади города. Там представители трудовых коллективов показывали творческую визитку, рассказывали о производственных успехах и планах.

По итогам торжественного шествия были подведены итоги и определено самое лучшее оформление колонны и яркое выступление-презентация.

























Победителями стали УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник», Дубровенское РАЙПО, средняя школа №2 г.Дубровно, завоевавшие первое место.



















Дубровенский райагросервис и Дубровенское районное объединение профсоюзов заняли второе место.

























ДГПЛ и РДК — третье место.

















