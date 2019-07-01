ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ураганный ветер повредил около 600 га льна в Брестской области

02.07.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области из-за разгула стихии, которая произошла 1 июля, значительно повреждены около 600 га льна. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор КУП "Брестльносемена" Андрей Шумик.

Ураганный ветер повредил около 600 га льна в Брестской области

Больше всего пострадали поля ОАО "Пружанский льнозавод". Там, по предварительным данным, ветер разбросал и скрутил ленты льна на 500 га. В Дрогичинском районе повреждены 54 га льна, в сырьевой зоне Ляховичского льнозавода - 30 га. "В течение нескольких минут стихия уничтожила плоды труда сотен людей. Урожайность тресты в Пружанском районе прогнозировалась на уровне 5-6 т с гектара. С нее можно было получить прекрасное льноволокно. По предварительным подсчетам, ущерб составил около $1 млн", - сказал Андрей Шумик.

В регионе продолжается ликвидация последствий мощного урагана, который обрушился на Брестскую область во второй половине дня 1 июля. По оперативным данным областного управления МЧС, от штормового ветра, порывы которого достигали 29 м/с, пострадал 31 населенный пункт в Березовском, Ганцевичском, Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Кобринском, Лунинецком и Пружанском районах. Повреждены кровли жилых домов, хозпостроек, 63 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 67 случаев падения деревьев на проезжие части дорог и внутридомовые территории. В Ивановском и Пинском районах по этой причине повреждено 17 автомобилей. В Иваново пострадал памятник Наполеону Орде - сильный ветер оторвал руку у скульптуры.

По данным РУП "Брестэнерго", на территории области периодически нарушалось электроснабжение 200 населенных пунктов, 50 сельскохозяйственных зданий и 1191 трансформаторной подстанции. В восстановлении электроснабжения задействованы 68 ремонтных бригад.

По информации Брестского отделения Белорусской железной дороги, в 19.02 из-за упавшего на пути дерева на перегоне Пинск - Юхновичи произошла остановка дизель-поезда Брест-Лунинец. Пассажиры вместе с поездной бригадой убрали препятствие с путей, через 26 минут поезд проследовал дальше по маршруту.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестской области из-за разгула стихии, которая произошла 1 июля, значительно повреждены около 600 га льна. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный...
 
Новости дня
Новости разные
 
По улицам Дубровно прошло торжественное шествие трудовых коллективов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболка поло с длинным рукавом мужская в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика