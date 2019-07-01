Ураганный ветер повредил около 600 га льна в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области из-за разгула стихии, которая произошла 1 июля, значительно повреждены около 600 га льна. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор КУП "Брестльносемена" Андрей Шумик.





Больше всего пострадали поля ОАО "Пружанский льнозавод". Там, по предварительным данным, ветер разбросал и скрутил ленты льна на 500 га. В Дрогичинском районе повреждены 54 га льна, в сырьевой зоне Ляховичского льнозавода - 30 га. "В течение нескольких минут стихия уничтожила плоды труда сотен людей. Урожайность тресты в Пружанском районе прогнозировалась на уровне 5-6 т с гектара. С нее можно было получить прекрасное льноволокно. По предварительным подсчетам, ущерб составил около $1 млн", - сказал Андрей Шумик.

В регионе продолжается ликвидация последствий мощного урагана, который обрушился на Брестскую область во второй половине дня 1 июля. По оперативным данным областного управления МЧС , от штормового ветра, порывы которого достигали 29 м/с, пострадал 31 населенный пункт в Березовском, Ганцевичском , Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Кобринском, Лунинецком и Пружанском районах. Повреждены кровли жилых домов, хозпостроек, 63 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 67 случаев падения деревьев на проезжие части дорог и внутридомовые территории. В Ивановском и Пинском районах по этой причине повреждено 17 автомобилей. В Иваново пострадал памятник Наполеону Орде - сильный ветер оторвал руку у скульптуры.

По данным РУП "Брестэнерго", на территории области периодически нарушалось электроснабжение 200 населенных пунктов, 50 сельскохозяйственных зданий и 1191 трансформаторной подстанции. В восстановлении электроснабжения задействованы 68 ремонтных бригад.

По информации Брестского отделения Белорусской железной дороги, в 19.02 из-за упавшего на пути дерева на перегоне Пинск - Юхновичи произошла остановка дизель-поезда Брест-Лунинец. Пассажиры вместе с поездной бригадой убрали препятствие с путей, через 26 минут поезд проследовал дальше по маршруту.