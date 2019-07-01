|
Ураганный ветер повредил около 600 га льна в Брестской области
02.07.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестской области из-за разгула стихии, которая произошла 1 июля, значительно повреждены около 600 га льна. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор КУП "Брестльносемена" Андрей Шумик.
Больше всего пострадали поля ОАО "Пружанский льнозавод". Там, по предварительным данным, ветер разбросал и скрутил ленты льна на 500 га. В Дрогичинском районе повреждены 54 га льна, в сырьевой зоне Ляховичского льнозавода - 30 га. "В течение нескольких минут стихия уничтожила плоды труда сотен людей. Урожайность тресты в Пружанском районе прогнозировалась на уровне 5-6 т с гектара. С нее можно было получить прекрасное льноволокно. По предварительным подсчетам, ущерб составил около $1 млн", - сказал Андрей Шумик.
В регионе продолжается ликвидация последствий мощного урагана, который обрушился на Брестскую область во второй половине дня 1 июля. По оперативным данным областного управления
По данным РУП "Брестэнерго", на территории области периодически нарушалось электроснабжение 200 населенных пунктов, 50 сельскохозяйственных зданий и 1191 трансформаторной подстанции. В восстановлении электроснабжения задействованы 68 ремонтных бригад.
По информации Брестского отделения Белорусской железной дороги, в 19.02 из-за упавшего на пути дерева на перегоне Пинск - Юхновичи произошла остановка дизель-поезда Брест-Лунинец. Пассажиры вместе с поездной бригадой убрали препятствие с путей, через 26 минут поезд проследовал дальше по маршруту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области из-за разгула стихии, которая произошла 1 июля, значительно повреждены около 600 га льна. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)