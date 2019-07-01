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В гранатовом соке обнаружен недопустимый консервант
02.07.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети выявлена опасная пищевая продукция:
Сок гранатовый восстановленный пастеризованный «GRANAT», объем 1 л, дата изготовления 30.01.2019, срок годности 2 года, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ 32103-2013, изготовитель ООО «Удачный выбор» (Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, с. Супонево).
По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» по безопасности: в составе обнаружено наличие сорбиновой кислоты в количестве 35,62 мг/кг, что не допускается.
По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.
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Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети выявлена опасная пищевая продукция: Сок гранатовый восстановленный...
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