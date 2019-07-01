В гранатовом соке обнаружен недопустимый консервант

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети выявлена опасная пищевая продукция:





Сок гранатовый восстановленный пастеризованный «GRANAT», объем 1 л, дата изготовления 30.01.2019, срок годности 2 года, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ 32103-2013, изготовитель ООО «Удачный выбор» (Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, с. Супонево).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» по безопасности: в составе обнаружено наличие сорбиновой кислоты в количестве 35,62 мг/кг, что не допускается.

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.