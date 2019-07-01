|
Пенсионер пошел в лес и пропал в Барановичском районе
02.07.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
77-летний житель деревни Деколы Барановичского района днем 1 июля ушел из дома и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
77-летний житель деревни Деколы Барановичского района днем 1 июля ушел из дома и пропал. Его сейчас ищут волонтеры и милиция. Пропавшего мужчину зовут Владимир...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)