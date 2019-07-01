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Спасатели подводят итоги вчерашнего катаклизма на территории Брестской области
02.07.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По оперативным данным, вследствие порывов ветра (до 29 м/с) 01.07.2019 пострадал 31 населенный пункт Брестской области (Березовский – 2 н.п., Ганцевичский – 1 н.п., Дрогичинский – 7 н.п., Жабинковский – 1 н.п., Ивановский – 13 н.п., Кобринский – 4 н.п., Лунинецкий – 2 н.п., Пружанский – 1 н.п.).
Повреждены кровли 7 жилых домов и 2 хозяйственных построек, 1 объекта соцкультбыта и 63 сельскохозяйственных зданий.
Аварийными бригадами ведутся восстановительные работы.
По данным РУП «Брестэнерго», с 16-35 до 20-40 01.07.2019 на территории области периодически нарушалось электроснабжение 200 населенных пунктов, 50 сельскохозяйственных зданий и 1191 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.
Зафиксированы 67 случаев падения деревьев на проезжие части дорог и внутридомовые территории (повреждено 17 автомобилей в Ивановском и Пинском районах). Пострадавших нет. Работниками
По информации Брестского отделения Белорусской железной дороги, в 19-02 в результате падения дерева на железнодорожный путь произошла остановка дизель-поезда эконом-класса Брест-Лунинец на перегоне ст. Пинск – ст. Юхновичи (654 км). Пассажирами совместно с поездной бригадой дерево убрано с путей, в 19-28 поезд проследовал по маршруту. Сообщений о необходимости оказания помощи в подразделения МЧС не поступало.
Задержки движения не фиксировалось.
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По оперативным данным, вследствие порывов ветра (до 29 м/с) 01.07.2019 пострадал 31 населенный пункт Брестской области (Березовский – 2 н.п., Ганцевичский – 1 н.п.,...
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