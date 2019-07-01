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Более ста школьных ярмарок проведут в Брестской области

02.07.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более ста школьных ярмарок планируется провести в июле-августе в Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

Более ста школьных ярмарок проведут в Брестской области

Предварительно, организации торговли планируют организовать 102 школьных базара и свыше 120 выставок-продаж и расширенных продаж, в том числе с демонстрацией товаров. Примерно полтора десятка школьных ярмарок будут работать ежедневно, остальные - по субботам и воскресеньям. В целях наиболее полного обеспечения населения товарами школьного ассортимента к новому учебному году в крупных городах откроются дополнительные торговые точки. Например, в Барановичах их будет не менее 5, в Пинске - 3, в Кобрине - 1.

Пока горрайисполкомы определяются с местами, датами и форматом проведения мероприятий по организации торговли школьными товарами. В любом случае активные продажи традиционно начнутся в августе, отметили в управлении. Так, в Бресте ярмарка "Школьный базар - 2019" пропишется с 3 августа по 1 сентября по ул. Московская, 332 (вблизи рынка ЗАО "Юнифуд") и по ул. Куйбышева - с 1 по 31 августа. В ярмарках примут участие оптовые организации и производители товаров школьного ассортимента: ОАО "Бресткнига", РУП "Брестоблсоюзпечать", ОАО "Бресттекстильторг", "Полесье", "8 Марта", "Свитанок", "Галантэя", ООО "Паперки", УП "БВТМ-маркет", другие предприятия.

Торговые организации планируют проведение различных акций социальной направленности - продажа товаров в рассрочку, предоставление скидок, применение минимальных торговых надбавок. Например, в каждом магазине регионального филиала ОАО "Белкнига" "Бресткнига" с 1 по 30 июля будет действовать акция "Готовимся к школе" с предоставлением скидки 15% на учебно-методические издания для педагогов и учащихся, серию "Школьные словари" (совместно с издательством "Народная асвета"). Дом торговли "Детский мир" в областном центре с 1 августа по 10 сентября будет предоставлять скидки в размере 5% на товары школьного ассортимента для многодетных и малообеспеченных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, инвалидов.

Всего в области товары школьного ассортимента реализуют 124 торговые организации в более чем 500 торговых объектах. В большинстве их будут оформлены уголки для первоклассников и школьников.

 
Теги: Брест
 
 
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