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Коллективу ОАО «Снежинка» представлен новый руководитель
02.07.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестским горисполкомом проведена встреча с трудовым коллективом ОАО «Снежинка», на которой был представлен новый руководитель предприятия.
В ходе встречи первый заместитель председателя горисполкома Вадим
Открытое акционерное общество «Снежинка» является правопреемником республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг по химической чистке одежды и стирке белья «Снежинка», зарегистрированного решением Брестского облисполкома от 30.0806.2001 г. № 3304 по адресу: 224020, г. Брест, ул. Я. Купалы, 15.
Организация является юридическим лицом, имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество и самостоятельный баланс.
Общество оказывает услуги по стирке белья, химчистке и крашению одежды предприятиям и организациям города Бреста и Брестской области. Сельское население обслуживается по кооперации с районными комбинатами бытового обслуживания и путем заключения прямых договоров с организациями.
В состав предприятия входят механическая прачечная, которая производит обработку белья для организаций и населения города и области, химчистку и крашение изделий, 5 приемных пунктов по химчистке одежды и стирке белья.
Предприятие оказывает широкий спектр услуг населению и юридическим лицам по стирке белья, химической чистке и крашению.
Доля г. Бреста в уставном фонде открытого акционерного общества «Снежинка» составляет 99,72%.
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Брестским горисполкомом проведена встреча с трудовым коллективом ОАО «Снежинка», на которой был представлен новый руководитель предприятия. В ходе встречи...
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