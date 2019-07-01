Коллективу ОАО «Снежинка» представлен новый руководитель

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским горисполкомом проведена встреча с трудовым коллективом ОАО «Снежинка», на которой был представлен новый руководитель предприятия.





В ходе встречи первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук рассказал о подготовке города к празднованию 1000-летия, решаемых задачах и ответил на вопросы работников предприятия. Новым руководителем стал Игорь Ласкович, ранее занимавший должность начальника инспекции МНС по Московскому району г. Бреста.





Открытое акционерное общество «Снежинка» является правопреемником республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг по химической чистке одежды и стирке белья «Снежинка», зарегистрированного решением Брестского облисполкома от 30.0806.2001 г. № 3304 по адресу: 224020, г. Брест, ул. Я. Купалы, 15.





Организация является юридическим лицом, имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество и самостоятельный баланс.

Общество оказывает услуги по стирке белья, химчистке и крашению одежды предприятиям и организациям города Бреста и Брестской области. Сельское население обслуживается по кооперации с районными комбинатами бытового обслуживания и путем заключения прямых договоров с организациями.

В состав предприятия входят механическая прачечная, которая производит обработку белья для организаций и населения города и области, химчистку и крашение изделий, 5 приемных пунктов по химчистке одежды и стирке белья.

Предприятие оказывает широкий спектр услуг населению и юридическим лицам по стирке белья, химической чистке и крашению.

Доля г. Бреста в уставном фонде открытого акционерного общества «Снежинка» составляет 99,72%.