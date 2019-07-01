Китай инвестировал в Беларусь около 400 млн долларов за три последних года

Источник материала: Ежедневник





Такую цифру назвал в эфире СТВ посол нашей страны в Пекине Кирилл Рудый. Он отметил, что на фоне размеров белорусской экономики это внушительные средства.

«Если посмотреть на суммы, то в сравнении с тем, сколько Китай вкладывает в США, сколько Китай вкладывает в Германию, в Великобританию (там идут миллиарды долларов), в нас за последние три года где-то 400 миллионов долларов Китай вложил, кажется, суммы небольшие. Но если сравнить с нашим рынком внутренним, показателем прямых инвестиций к ВВП страны, то по этому показателю у нас вложения больше в два раза, порой в три раза, чем Китай вкладывает в США, Германию, Великобританию», — рассказал Кирилл Рудый, пишет reform.by .

Он отметил рост железнодорожного транзита через Беларусь в рамках «Пояса и пути». Посол связывает это со стабильностью страны, отсутствием рисков. Также он упомянул положительные отзывы о прозрачной работе белорусских таможенников: трансграничные процедуры проходятся быстрее в нашей стране.

Белорусский экспорт в КНР имеет хорошие перспективы. Правительство страны проводит реформы, повышая внутреннее потребление. В результате растет импорт. Увеличиваются поставки белорусского молока и мяса. Отечественные производители, ранее поставлявшие в основном сухое молоко, начинают заходить в сети с пакетированным молоком.