Средний чек у спортсменов - 100 рублей. Сколько денег тратили на сувениры во время Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Сколько товаров и на какие суммы продали в спортивных аренах, на трех фан-зонах и в зонах гостеприимства. Об этом сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

С 21 по 30 июня товарооборот на 15 спортивных аренах, трех фан-зонах и в зонах гостеприимства составил 2,6 миллиона рублей.

Главная фан-зона у Дворца спорта заработала до начала игр, была самой большой и посещаемой. Здесь туристы потратили больше всего денег — за 12 дней свыше 550 тысяч рублей.

Средний чек покупки сувениров — от 15 до 50 рублей. В торговой точке ЦУМа на территории спорткомплекса «Олимпийский» одна российская болельщица накупила сувениров на 1000 рублей.

В Деревне спортсменов средний чек на сувениры составил 100 рублей. Например, представители Румынии закупили для своей команды 26 сувенирных Лесиков и 27 футболок на 6 тысяч рублей.

Есть у столичной торговли и информация о том, сколько и какой еды съели туристы. Например, за десять дней на праздничных площадках съели около 30 тонн белорусских драников, панских бургеров и дранбургеров: в Студенческой деревне — 18 тонн, в фан-зонах, зонах гостеприимства и на спортивных объектах — свыше 11 тонн.

В фан-зонах, а также вблизи спортивных арен болельщики съели свыше 23 тонн шашлыка и 36 тонн колбасок и куриных крылышек гриль.