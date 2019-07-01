Учителям и воспитателям с 2020 года будут по новой схеме рассчитывать зарплаты. Что изменится

Источник материала: Tut.by

С 2020 года в Беларуси заработает новая система оплаты труда бюджетников. Количество тарифных разрядов сократят с 27 до 18, а вместо тарифной ставки первого разряда введут базовую ставку, которая составит 180 рублей. Министерство образования выпустило постановление , в котором рассказало, как со следующего года будут платить зарплату педагогам.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В целом систему оплаты труда бюджетников планируют упросить. По сути, зарплата будет состоять из оклада (он зависит от тарифного разряда), а также стимулирующих и компенсирующих выплат. В частности, в документе сказано, что тарифный разряд для руководителей учреждений образования, структурных подразделений, обособленных подразделений будет устанавливаться с учетом количества обучающихся и детей до 18 лет.

Педагогическим работникам и служащим, занятым в образовании, бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности, установят стимулирующие выплаты (надбавки) за специфику работы в сфере образования и за специфику труда. Также появится компенсирующая выплата — доплата за сложность выполняемой работы.

Надбавки за специфику работы в сфере образования будут зависеть от квалификационной категории. Для педагогических работников из числа специалистов (за исключением профессорско-преподавательского состава, приемных родителей, родителей-воспитателей), у которых нет квалификационной категории, надбавка составит 25% оклада, имеющим вторую квалификационную категорию добавят 35% оклада, первую квалификационную категорию — 45%, высшую квалификационную категорию — 60%.

А, например, учителям, преподавателям (за исключением относящихся к профессорско-преподавательскому составу), педагогам дополнительного образования и воспитателям дошкольного образования установят следующие надбавки: без квалификационной категории — 30% оклада, имеющим вторую квалификационную категорию — 40%, с первой квалификационной категорией — 50%, высшей квалификационной категорией — 65%, с квалификационной категорией «учитель-методист» — 80%. Свои надбавки за специфику работы будут у преподавателей вузов, профессоров, концертмейстеров и так далее.

Надбавки за специфику труда введут для тех, кто ведет занятия на иностранном языке (5% от базовой ставки за каждый час занятий, это 9 рублей), а также воспитателей домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, домов ребенка, воспитательных колоний и так далее (10% от оклада).

За сложность работы будут доплачивать родителям-воспитателям детских домов семейного типа, детских деревень (городков), а также приемным родителям в приемной семье. Доплата зависит от количества взятых на воспитание детей. За одного ребенка приемному родителю положено 10% базовой ставки (18 рублей), за двух — 30% (54 рубля), за трех — 50% (90 рублей) и так далее. Кроме того, за сложность работы доплатят воспитателям дошкольного образования и помощникам воспитателя за увеличение объема работ.

Учителям будут платить надбавки за работу в продленке и подготовку к олимпиадам

Отдельные надбавки установят для работников бюджетных организаций, подчиненных Минобру или местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Минобра. Их гораздо больше: молодым специалистам, за характер труда, за особенности профессиональной деятельности, за высокие достижения в труде, за работу в сельской местности, за сложность и напряженность труда. Будет и компенсирующая выплата — доплата за особые условия труда.

Если говорить конкретнее, то надбавки за характер труда можно будет получить за работу по организации питания обучающихся, работу по оздоровлению обучающихся (в том числе на каникулах), за подготовку учеников к олимпиадам и конкурсам, за организацию групп продленки и так далее. По каждому основанию можно будет получить надбавку до 60% от базовой ставки (108 рублей). Доплата за работу в сельской местности составит 20% от базовой ставки (36 рублей). Кстати, доплаты будут положены и водителям автобусов, которые подвозят учеников в учреждения образования, — 50% оклада.

Ранее в Минздраве уже рассказывали , какие доплаты и надбавки со следующего года получат медики.