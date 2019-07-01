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Ярмарка безопасности прошла в Дзержинском районе

02.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В деревне Крыштафово Дзержинского района в рамках первого этапа республиканской акции «С заботой о безопасности малой Родины» состоялась «Ярмарка безопасности».

Работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с местными органами власти организовали для жителей деревни настоящий праздник.

Началась ярмарка с выступления коллектива художественной самодеятельности, после чего сельчанам была предоставлена возможность принять участие в работе обучающих площадок. С собравшимися жителями деревни побеседовал инспектор группы пропаганды Алеся Смусенок, которая рассказала присутствующим о складывающейся обстановке с пожарами на территории района, о проходящей акции, её целях и задачах. Для жителей деревни была подготовлена тематическая площадка с различными конкурсными испытаниями, на которых сельчане повторяли основы безопасности жизнедеятельности. Много нового и интересного узнали и ребята. Вместе со спасателями они вспомнили номера экстренных служб, узнали меры предосторожности, которые нужно соблюдать.

Особый интерес сельчан привлекла пожарная машина, о которой рассказали спасатели, они же продемонстрировали пожарно-техническое вооружение и дали каждому желающему возможность на минуту представить себя спасателем, примерив боевую одежду, посидев за рулем и пустив воду из рукава. Все без исключения отвечали на каверзные вопросы, «звонили» в пожарную службу, разгадывали загадки и получили огромное удовольствие от проведенного праздника, а еще и подарки от работников МЧС - красочную наглядно-изобразительную продукцию и буклеты с правилами безопасности жизнедеятельности.








 
 
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В деревне Крыштафово Дзержинского района в рамках первого этапа республиканской акции «С заботой о безопасности малой Родины» состоялась...
 
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