Источник материала: Новости Дзержинска

Очередное заседание районного клуба для подростков «Шаг вперёд» 28 июня 2019 года проходило на базе прокуратуры Дзержинского района в форме открытого диалога «От безответственности до преступления один шаг».

В начале встречи прокурор района, Эдуард Петрович Свентуховский, ознакомил учащихся с законодательными основами и принципами деятельности органов прокуратуры, с проводимой работой по обеспечению законности на территории Дзержинского района. Особое внимание уделил обсуждению вопросов административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, очень содержательно и доступно разъяснил основания возникновения ответственности, порядок привлечения к ответственности несовершеннолетних, рассказал о видах наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних, о правовых последствиях привлечения к уголовной либо административной ответственности.

Более подробно Эдуард Петрович остановился на обсуждении совершённых правонарушений несовершеннолетними, присутствующими на данном заседании. Каждому из присутствующих ребят задавал вопросы: почему они совершали те или иные противоправные поступки? положительное или отрицательное они приобрели для себя, нарушая Закон? смогли ли они улучшить своё положение, присвоив чужое имущество? Тем самым помогал участникам сделать необходимые выводы, осознать причину нарушения законности, признать свою вину, не допускать в дальнейшем противоправные действия, и в итоге: изменить свою жизненную позицию.

Встреча с прокурором, Эдуардом Петровичем Свентуховским, позволила повысить социальную ответственность несовершеннолетних, способствовала формированию у них правового самосознания, усилила у участников понимание последствий нарушения законодательства Республики Беларусь для них лично и общества в целом.







