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Хозяин леса на родной земле

02.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

День памяти «Партизанская слава Щелбовских лесов», приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и открытию после реставрации памятника партизанам Хозяин леса, прошёл 28 июня в урочище Щелбово, где вот уже почти полвека охраняет леса родины и сон мирных граждан скульптурный исполин. Инициаторами благого дела по восстановлению памятника выступили Городокский районный исполнительный комитет, Витебское областное отделение и Городокская районная организация общественного объединения «Белорусский фонд мира». Посильную лепту внесли небезразличные люди: пожертвовали на реставрацию деньги, трудовыми коллективами выезжали на субботники в Щелбовские леса. 

Хозяин леса на родной земле

В преддверии празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы собрались на этом святом месте, чтобы отдать дань памяти тем людям, которые, находясь в этих лесах, мужественно и героически сражались за нашу свободу, — обратился к собравшимся председатель райисполкома Пётр Коробач. — Именно 29 июня 1941 г. была принята директива о создании партизанского движения на оккупированной территории. 17 июля на Городокщине был создан первый партизанский отряд под командованием председателя Меховского районного исполнительного комитета Кузьмы Волкова. К 1942 г. на территории района уже действовало шесть партизанских бригад. Во многом благодаря партизанскому движению мы смогли победить в этой войне. Поэтому наш святой долг — сохранить память о героическом подвиге участников той самой жестокой войны.


Хозяин леса на родной земле

  Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что в предпраздничные дни аналогичные мероприятия проходят по всей области на местах захоронений солдат, партизан и мирных граждан. Владимир Владимирович подчеркнул, что первые карательные операции немецких оккупантов на территории Беларуси назывались «Зимняя сказка», «Весёлое Рождество», а уже к февралю 1943 г. партизаны показали незваным гостям такое сопротивление, что новая операция уже носила название «Шаровая молния». Она прокатилась в зоне Щелбовских лесов и унесла жизни более восьми тысяч мирных граждан, вместе с жителями были сожжены деревни в округе. Со слов главы депутатского корпуса Витебщины, большая работа по восстановлению памятника проведена, чтобы потомки могли отдать дань памяти своих героических предков, чтобы сюда могли приехать дети, внуки и правнуки партизан. В. Терентьев вручил почётные грамоты областного Совета депутатов члену президиума Городокского районного объединения ветеранов Надежде Ладохиной и члену районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Светлане Садовской.

  Напомним, что решение увековечить память настоящих героев приняли партизаны, воевавшие в этих местах. И в то время оно было по-настоящему революционным — обелиски традиционно возводились за счёт бюджетных средств. Автором памятника стал уроженец д. Долгополье Городокского района белорусский искусствовед, живописец, член союза художников СССР и Беларуси, участник Великой Отечественной войны Анатолий Фёдорович  Ковалёв. Памятник партизанам был торжественно открыт 5 июня 1970 г. 28 июня, 49 лет спустя, сын художника Александр Ковалёв принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом открытию памятника после реставрации. Он отметил, что внимание к детищу отца приятно, подчеркнул, что особенно важно прививать уважение к подвигам земляков и героическому прошлому нашей Родины молодёжи.


Хозяин леса на родной земле

  Своими воспоминаниями о страшных годах войны поделилась городокчанка Нина Сенчуро, которая семь месяцев провела в лагере под Суражем недалеко от урочища Щелбово:

  — Оккупанты в Городке переписали семьи тех, кто ушёл в Советскую Армию. В нашей семье воевали два брата Алексей и Арсений. Меня, 14-летнюю девчонку, схватили и отправили в лагерь. Там содержались девушки 1925-1926 г. р. Я вырезала лес, работала наравне со старшими. Когда немцы перевезли нас в Веречье, чтобы потом отправить в Германию, мне с подругой Галей удалось бежать.

  Рассказы очевидцев событий Великой Отечественной войны бесценны для тех, кто родился под мирным небом Беларуси. Они леденят кровь и заставляют испытывать уважение и благодарность к людям, которые не сдались на милость врагу, погибли непокорёнными, восхищаться их стойкостью и силой, трудиться на благо Родины, свободу которой они отстояли.


Хозяин леса на родной земле

  С болью и скорбью кровавые события, которые происходили в Щелбовских лесах в годы войны, вспоминает и Леонид Афанасьев. Его отец командовал разведывательным партизанским отрядом им. Чапаева 2-й Белорусской партизанской бригады им. П.К. Пономаренко, сражалась в тылу и мать городокчанина. Мужчина, который 35 лет отдал службе в органах внутренних дел, благодарен инициаторам реставрации памятника и тем, кто воплотил эту задумку в жизнь.


Хозяин леса на родной земле
Хозяин леса на родной земле
Хозяин леса на родной земле

  Организаторы Дня памяти планируют возродить добрую послевоенную традицию, основоположниками которой были партизаны, воевавшие в этих местах, встречаться в Щелбовских лесах, чтобы почтить память людей, насмерть стоявших за свободу родной земли. Участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику лесному исполину, почтили память героев минутой молчания.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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День памяти «Партизанская слава Щелбовских лесов», приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и открытию после реставрации...
 
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