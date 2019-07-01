Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Лето – насыщенная пора: для детей наступает самое «золотое» время – долгожданные длинные каникулы. Кто-то отправится в детский лагерь, а кто-то поедет к бабушкам и дедушкам.





Лето – это и насыщенная пора для сельчан. Здесь особенную важность приобретают забота и внимание к пожилым людям. Именно поэтому в июне стартовала республиканская акция «С заботой о безопасности малой Родины». Она проходит 2 раза в год – с июня по июль и с сентября по октябрь – в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах.

Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста. Целевой аудиторией новой акции станут пенсионеры и пожилые люди. В мероприятиях найдется место как празднику с развлечениями, так и изучению важных элементов безопасности. Причем сделано это будет в максимально интересной и доступной форме. В акции, помимо спасателей, примут участие члены БРСМ, представители Городокского района газоснабжения

Именно поэтому, 3 июля в рамках празднования Дня независимости Республики Беларусь, в г. Городке на центральной площади работниками Городокского районного отдела по чрезвычайным ситуациям будет организована «Ярмарка безопасности» в которой также примут участие такие организации как Районный отдел внутренних дел, Городокский район газоснабжения ПУ «Витебскгаз», центральная районная больница, Городокское отделение РУП «Белпочта», Белорусское общество красного креста. От каждой организации будет предоставлена тематическая площадка по безопасной жизнедеятельности. От Городокского РОЧС фотозона, дартс, «Вызов экстренных служб», «Печки-лавочки», «АПИ», «Перетягивание пожарного рукава», «Одевание боевой одежды», «Скатка пожарного рукава». Ждем всех гостей и жителей города на нашей «Ярмарке безопасности».