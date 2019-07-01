 Республиканского праздник «Купалье»: пресс-релиз и программа

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

ПРЕСС-РЕЛИЗ республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)

6-7 июля 2019 г.

Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») традиционно состоится на живописном берегу реки Днепр в агрогородке Александрия Шкловского района 6-7 июля.

Для доставки гостей и участников к месту проведения праздника выстроена удобная транспортная логистика. Предусмотрено движение дополнительных поездов региональных линий по маршруту Могилев-Александрия (станция Копысь)-Могилев и Орша-Александрия (станция Копысь)-Орша, а также дополнительных рейсов автобусов по маршрутам Могилев-Шклов-Александрия, Шклов-Копысь-Александрия, Шклов-Межник-Александрия. Все маршруты увязаны с началом и окончанием всех мероприятий.

Для гостей, прибывших на личном транспорте, обеспечены обустроенные парковки по автодороге Орша-Шклов-Могилев (Р-76), в деревне Межник и городском поселке Копысь. Для перевозки гостей праздника от парковочных мест и до Александрии постоянно будут курсировать автобусы. Также в непосредственной близости от территории проведения праздника у магазина организована парковка для инвалидов.

В 2019 году «Купалье» пройдет в десятый раз. Тема трехлетия малой родины станет главной на празднике. В нынешнем году Александрия встретит гостей из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, всех регионов Беларуси. Делегации стран-участниц представят коллективы народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства.

В течение двух дней праздника пройдет выставка-ярмарка «Александрыйскі кірмаш» с экспозиционно-тематическими купальскими подворьями, торговые точки разместятся на «Александрыйскай гасцiне», площадка «Творчасць маладых» станет местом демонстрации различных спортивных, творческих, научно-технических программ и достижений молодежи. ОАО «Минский тракторный завод» презентует свою продукцию на площадке «Зроблена ў Беларусi», а «Булочно-кондитерская компания «Домочай» – «Каравайнай сялібе». Во время фестиваля будут открыты павильоны «Кніжны кірмаш» и «Друкарскі двор» с зонами производства бумаги и печати, проведением презентаций новых книг и журналов и т.д.

Интересной обещает стать площадка «Свята цырка ў Александрыі» с цирковыми выступлениями, а также лазертаг. Для посетителей запланированы квесты, мастер-классы релакс-терапии, работа спортивных площадок. Для памятных фото установят фотозоны, а для маленьких гостей – детские аттракционы.

На малой сцене в первый день фестиваля состоится открытие и три концерта, где выступят творческие коллективы регионов Беларуси и стран-участниц праздника, детские ансамбли Могилевской области, профессиональные артисты Приднепровского края. В ночь с 6 на 7 июля здесь пройдет молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей.

Кульминацией первого дня праздника будет гала-концерт «Зроблена ў Беларусі» на главной площадке с участием зарубежных и отечественных исполнителей.

Во второй день масштабного праздника площадки продолжат работу. Кроме того, состоится торжественная церемония чествования передовиков агропромышленного комплекса области, а затем – выступление народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры».

Для удобства посетителей установят информационные тумбы, будут работать волонтеры, камеры хранения и пункт обмена валют. На территории Александрии будет обустроен импровизированный палаточный лагерь

Время окончания праздничных мероприятий 7 июля в 18.00

Программа

6 июля (суббота)

14.00 – 24.00 - работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:

«Зроблена ў Беларусi» – выставка продукции ОАО «Минский тракторный завод».

«Александрыйскі кірмаш» – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий, презентующих региональные фестивали и праздники.

«Александрыйская гасцiна» – торговые ряды, летние кафе.

«Друкарскі двор» – выставочная площадка на которой разместятся экспозиции, знакомящие с технологией производства бумаги старинным способом, печатным способом воспроизводится лист из библии Ф.Скорины, будут демонстрироваться печать офортов, работать выставочный павильон «Кніжны кірмаш».

«Яселка з ласункамі» – торговые точки с реализацией сладкой продукции (мороженое, попкорн, сладкая вата).

«Каравайная сяліба» – выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса.

Молодежная площадка «Творчасць маладых» – презентация молодежных проектов.

«Кiрмашовыя забавы» – работа аттракционов.

14.00-21.00 - работа экспозиции «Малая радзіма» с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

ГУО «Александрийская средняя школа Шкловского района». Краеведческий музей.

17.00, 19.00 - «Свята цырка ў Александрыі» – цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито «SIRIUS».

Малая концертная площадка

14.00 – 15.15 - концерт творческих коллективов регионов Беларуси и стран-участниц «Суквецце талентаў» (с участием лучших народных и любительских коллективов всех областей Беларуси, будут отражены фестивальные бренды каждого региона республики).

15.30 – 16.30 - концерт «Купальская вясёлка» с участием детских творческих коллективов Могилевской области.

16.45 – 17.30 концертная программа «Купалля водар медунічны» с участием ансамбля песни и танца «Медуница» Могилевской областной филармонии.

18.00 – 18.30 - церемония открытия республиканского праздника «Купалле» («Александрыя збірае сяброў») с участием любительских фольклорных коллективов областей Республики Беларусь, творческих коллективов, мастеров ДПИ – представителей стран и регионов Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии

18.30 – 20.20 - эстрадно-развлекательная программа «Магия музыки и огня» с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии.

19.20 – 19.50 - демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им.А.М.Кулагина.

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

14.00 – 14.45 - музыкально-игровая программа «Казка пра чароўную кветку».

14.45 – 15.30 - концерт молодежных творческих коллективов «Поколение NEXT».

15.30 – 17.00 - конкурсная программа «Мiс Купалiнка».

17.00 – 20.30 - концерт «Любовь я к Родине храню» творческих коллективов регионов Республики Беларусь, бардовской песни.

Главная концертная площадка

21.30 – 23.00 - гала-концерт с участием отечественных и зарубежных исполнителей.

23.00 – 23.10 - праздничный фейерверк, лазерное шоу.

7 июля (воскресенье)

Малая концертная площадка

00.00 – 03.00 - молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей группы «Леприконсы», группы «Nuteki», ведущих ди-джеев Беларуси.

Главная концертная площадка

11.00 – 13.00 - торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова, с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Неруш», артистов и коллективов Могилевской областной филармонии.

14.00-15.20 - концерт Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры».

Малая концертная площадка

15.20 – 15.50 - музыкальная программа «Беларусь, ты чароўная песня мая» с участием заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова, артистов Могилевской области.

16.00 – 17.00 — музыкально-танцевальная программа «Ад сэрца да сэрца» солистов Могилевской областной филармонии.

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

11.00 – 14.00 - проведение мастер-классов по массажу, парению в бане, релакс-терапии, вегетарианскому питанию, организации активного отдыха, по мыловарению и др.

14.00 – 14.15 — старт молодежного квеста.

14.15 – 15.20 - фестиваль красок на празднике «Купалле».

15.20 – 17.00 - концерт «Александрийские встречи» в рамках творческого марафона «Натхненне малой Радзімы».

13.30 - «Свята цырка ў Александрыі» – цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито «SIRIUS»

*В программе праздника возможны изменения