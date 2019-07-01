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4 июля состоится День депутата

02.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В июле текущего года состоится День депутата:
4 июля с участием депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Н.А. Василькова, Буда-Кошелевского районного, Николаевского сельского Советов депутатов, в ходе которого:
8.30 – встреча с трудовым коллективом ОАО «Николаевка» (мехдвор);
9.30-10.30 – прием граждан аг. Николаевка (сельисполком).
5 июля с участием депутатов Гомельского областного Совета депутатов Г.П. Трибунах, Буда-Кошелевского районного, Липиничского сельского Советов депутатов, в ходе которого:
15.00-16.00 – прием граждан д. Буда Люшевская (сельисполком);
16.00 – встреча с активом депутатов, органов территориального общественного самоуправления, руководителей (Липиничский сельисполком).
Справки и предварительная запись на прием по телефонам: 8-02336-7-50-00; 8-02336-7-94-71.

Буда-Кошелевский районный Совет депутатов

4 июля состоится День депутата

 
 
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В июле текущего года состоится День депутата: 4 июля с участием депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Н.А....
 
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