4 июля состоится День депутата

Источник материала: Газета Авангард

В июле текущего года состоится День депутата:

4 июля с участием депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Н.А. Василькова, Буда-Кошелевского районного, Николаевского сельского Советов депутатов, в ходе которого:

8.30 – встреча с трудовым коллективом ОАО «Николаевка» (мехдвор);

9.30-10.30 – прием граждан аг. Николаевка (сельисполком).

5 июля с участием депутатов Гомельского областного Совета депутатов Г.П. Трибунах, Буда-Кошелевского районного, Липиничского сельского Советов депутатов, в ходе которого:

15.00-16.00 – прием граждан д. Буда Люшевская (сельисполком);

16.00 – встреча с активом депутатов, органов территориального общественного самоуправления, руководителей (Липиничский сельисполком).

Справки и предварительная запись на прием по телефонам: 8-02336-7-50-00; 8-02336-7-94-71.

Буда-Кошелевский районный Совет депутатов



