Традиционный митинг-встреча ветеранов, руководства района, представителей различных организаций района и местных жителей, детей прошел у мемориала в деревне Юрьево Смолевичского района, установленного в честь погибших в годы войны партизан бригады «Смерть фашизму».





В торжественном митинге приняли участие заместитель председателя Смолевичского районного исполнительного комитета Николай Григорьевич Парамонов, председатель Усяжского сельского исполнительного комитета Алексей Сергеевич Горбач, председатель Смолевичского районного Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина и другие. Они выступили с приветственным словом перед присутствующими у мемориала.





В рамках митинга были также возложены венки и цветы к подножию братской могилы и мемориалу в деревне Прудище.

— Дорогие присутствующие! — обратилась к ветеранам Анна Ивановна Чечеткина. — Мы должны помнить всех, кто не щадя своих сил ковал Великую Победу на фронтах и в тылу, кто дал нам возможность отмечать День Независимости. День освобождения Беларуси. Их подвиги мы не забудем, как не забудем и тех, кто не вернулся домой с полей битвы. Низкий поклон, честь и слава и тем, кого уже нет среди нас, и тем, кто еще сегодня в строю.





У памятника в Юрьево состоялся и праздничный концерт: свои музыкальные номера подарили артисты Усяжского сельского Дома культуры.

Очередная встреча у памятника в агрогородке в который раз напоминает нам всем, что у подвига нет срока давности, и пусть многих защитников нашей Родины давно нет среди нас, память о них будет жить всегда. Ведь она священна для каждого жителя нашей земли, как священна брошенная на кровавый алтарь войны жизнь каждого солдата, выжившего ли, погибшего ли в бою, мирных жителей, детей…

Подобные встречи важны не для одного поколения людей. Это подтверждает и то, что в Юрьево часто приезжают и дети, и внуки бывших партизан, даже тех, кого уже нет в живых. А ведь сохраняя память о подвиге народа в годы войны, мы чтим не только их героический подвиг во имя жизни на земле, стараемся рассказать нашим детям, как важен мир на земле.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото автора.