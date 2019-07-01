ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Беларусь помнит»: патриотическая акция объединила людей по всей стране

02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Беларусь помнит. Помним каждого». Патриотическая акция с таким названием объединила миллионы людей по всей стране, передает телеканал «МИР 24».

В этом году республика празднует 75-летие со дня освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Во всех регионах проходят мероприятия и патриотические акции. Основные празднования состоятся среду, в День независимости страны. Но цветы к памятникам, мемориалам, братским могилам несут уже сейчас. В акции принимают участие школьники, студенты, общественные деятели, политики, спортсмены и артисты.

«Я сюда приходил, когда мои дети были совсем маленькими. Приходил сюда с детьми моих детей. Всегда возлагали здесь цветы. Меня спрашивал Анатоль младший: «А что это?». Они еще не понимают. Это у нас в памяти, это близко нам. Как мы им объясним, так эта память и сохранится, а они расскажут своим детям. Мы всегда будем гордиться тем, что у нас есть такая страна. Мы сделаем все, чтобы здесь радостно жили все поколения белорусов», – сказал народный артист Республики Беларусь Анатолий Ярмоленко.

Перед тем, как провести памятную акцию, все памятники, мемориалы и близлежащие территории благоустроили. Тимуровцы и волонтеры привели в порядок братские могилы, захоронения и обелиски.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году республика празднует 75-летие со дня освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Веткой водитель микроавтобуса при обгоне не справился с управлением, VW опрокинулся в кювет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика