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«Беларусь помнит»: патриотическая акция объединила людей по всей стране
02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Беларусь помнит. Помним каждого». Патриотическая акция с таким названием объединила миллионы людей по всей стране, передает телеканал «МИР 24».
Перед тем, как провести памятную акцию, все памятники, мемориалы и близлежащие территории благоустроили. Тимуровцы и волонтеры привели в порядок братские могилы, захоронения и обелиски.
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