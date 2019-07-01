«Беларусь помнит»: патриотическая акция объединила людей по всей стране

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Беларусь помнит. Помним каждого». Патриотическая акция с таким названием объединила миллионы людей по всей стране, передает телеканал «МИР 24».



В этом году республика празднует 75-летие со дня освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Во всех регионах проходят мероприятия и патриотические акции. Основные празднования состоятся среду, в День независимости страны. Но цветы к памятникам, мемориалам, братским могилам несут уже сейчас. В акции принимают участие школьники, студенты, общественные деятели, политики, спортсмены и артисты.

«Я сюда приходил, когда мои дети были совсем маленькими. Приходил сюда с детьми моих детей. Всегда возлагали здесь цветы. Меня спрашивал Анатоль младший: «А что это?». Они еще не понимают. Это у нас в памяти, это близко нам. Как мы им объясним, так эта память и сохранится, а они расскажут своим детям. Мы всегда будем гордиться тем, что у нас есть такая страна. Мы сделаем все, чтобы здесь радостно жили все поколения белорусов», – сказал народный артист Республики Беларусь Анатолий Ярмоленко.

Перед тем, как провести памятную акцию, все памятники, мемориалы и близлежащие территории благоустроили. Тимуровцы и волонтеры привели в порядок братские могилы, захоронения и обелиски.