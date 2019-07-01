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В Минск привезут Кубок Гагарина. Он будет выставлен на арене «Юности»
Источник материала: Tut.by
Нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов привезет в Минск Кубок Гагарина, который он выиграл вместе со своим клубом в минувшем сезоне. Об этом
Кубок будет выставлен пятого июля с 17:00 по 19:00 на арене школы «Юность» в Парке Горького.
Карнаухов начинал карьеру в минской «Юности», после чего перебрался в систему московского ЦСКА. Хоккеист отказался выступать за сборную Беларуси. В 2017 году он играл за молодежную команду России на чемпионате мира.
В прошлом сезоне 22-летний Павел Карнаухов, который является младшим братом голкипера минского «Динамо» Михаила Карнаухова, провел за ЦСКА 45 матчей, набрав 11 (5+6) очков.
Последний раз Кубок Гагарина был в Минске в 2016 году. В белорусскую столицу его привозил нападающий Константин Кольцов, завоевавший трофей в составе уфимского «Салавата Юлаева».
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Нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов привезет в Минск Кубок Гагарина, который он выиграл вместе со своим клубом в минувшем сезоне.
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