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В Минск привезут Кубок Гагарина. Он будет выставлен на арене «Юности»

02.07.2019 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов привезет в Минск Кубок Гагарина, который он выиграл вместе со своим клубом в минувшем сезоне. Об этом сообщает группа минской «Юности» в Facebook.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кубок будет выставлен пятого июля с 17:00 по 19:00 на арене школы «Юность» в Парке Горького.

Карнаухов начинал карьеру в минской «Юности», после чего перебрался в систему московского ЦСКА. Хоккеист отказался выступать за сборную Беларуси. В 2017 году он играл за молодежную команду России на чемпионате мира.

В прошлом сезоне 22-летний Павел Карнаухов, который является младшим братом голкипера минского «Динамо» Михаила Карнаухова, провел за ЦСКА 45 матчей, набрав 11 (5+6) очков.


Фото: worldjunior2017.com

Последний раз Кубок Гагарина был в Минске в 2016 году. В белорусскую столицу его привозил нападающий Константин Кольцов, завоевавший трофей в составе уфимского «Салавата Юлаева».

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов привезет в Минск Кубок Гагарина, который он выиграл вместе со своим клубом в минувшем сезоне.
 
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