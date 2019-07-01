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КГБ возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Лемешевского

02.07.2019 12:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

КГБ возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Лемешевского

В отношении владельца аккумуляторного завода под Брестом возбуждено уголовное дело за получение и дачу взяток, сообщает Генпрокуратура.

Генеральной прокуратурой в соответствии с поручением главы государства проводится проверка по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. 

КГБ возбудил уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки» в отношении директора компании «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, экс-директора, а ныне начальника отдела технического развития «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора того же предприятия Ивана Покислюка, отмечает отдел информации Генеральной прокуратуры. Генпрокуратура приняла дела в производство.

1 июля к указанным лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Также по инициативе Генеральной прокуратуры возобновлено следствие по приостановленным уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича, возбужденным по фактам нарушения экологического и налогового законодательства. В отношении указанных лиц также применена мера пресечения в виде заключения под стражей. 

Виктор Лемешевский – предприниматель и владелец аккумуляторного завода в Бресте, против которого жители города протестуют уже полтора года.

 
Теги: Брест
 
 
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В отношении владельца аккумуляторного завода под Брестом возбуждено уголовное дело за получение и дачу взяток, сообщает Генпрокуратура.
 
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