Источник материала: Герой працы

Последствия непогоды: более 500 населенных пунктов все еще обесточены

2 июля 2019 в 08:58

TUT.BY

Из-за дождей, гроз и сильного ветра (порывами до 29 метров в секунду) пострадал 51 населенный пункт в пяти областях Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Фото: МЧС

В Брестской области пострадали Березовский, Ганцевичский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Кобринский, Ивацевичский, Пинский и Пружанский районы. В Гродненской — Волковысский район, в Гомельской — Жлобинский район, в Минской — Клецкий и Солигорский районы, а в Могилевской — Дрибинский и Славгородский районы. Повреждены крыши 19 жилых домов, 2 хозпостроек, 2 объектов соцкультбыта, 1 производственного и 99 сельскохозяйственных зданий.

Зафиксированы 446 случаев падения деревьев. Упавшие деревья повредили 25 автомобилей, в одном случае падение дерева стало причиной задержки движения поезда в Гомельском районе на 1 час 16 минут.

В МЧС отметили, что, несмотря на масштабы разрушений, пострадавших нет.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 1216 населенных пунктов. По состоянию на 06.00 2 июля без электроснабжения остаются 516 населенных пунктов. Отключения устраняются 197 аварийными бригадами.