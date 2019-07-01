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Последствия непогоды: более 500 населенных пунктов все еще обесточены

02.07.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Последствия непогоды: более 500 населенных пунктов все еще обесточены
Последствия непогоды: более 500 населенных пунктов все еще обесточены
2 июля 2019 в 08:58
TUT.BY
Из-за дождей, гроз и сильного ветра (порывами до 29 метров в секунду) пострадал 51 населенный пункт в пяти областях Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Фото: МЧС
В Брестской области пострадали Березовский, Ганцевичский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Кобринский, Ивацевичский, Пинский и Пружанский районы. В Гродненской — Волковысский район, в Гомельской — Жлобинский район, в Минской — Клецкий и Солигорский районы, а в Могилевской — Дрибинский и Славгородский районы. Повреждены крыши 19 жилых домов, 2 хозпостроек, 2 объектов соцкультбыта, 1 производственного и 99 сельскохозяйственных зданий.
Зафиксированы 446 случаев падения деревьев. Упавшие деревья повредили 25 автомобилей, в одном случае падение дерева стало причиной задержки движения поезда в Гомельском районе на 1 час 16 минут.
В МЧС отметили, что, несмотря на масштабы разрушений, пострадавших нет.
По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 1216 населенных пунктов. По состоянию на 06.00 2 июля без электроснабжения остаются 516 населенных пунктов. Отключения устраняются 197 аварийными бригадами.
 
 
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Последствия непогоды: более 500 населенных пунктов все еще обесточены 2 июля 2019 в 08:58 TUT.BY Из-за дождей, гроз и сильного ветра (порывами до 29 метров в секунду)...
 
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