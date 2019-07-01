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Новый BMW X6 рассекретили перед премьерой

02.07.2019 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В распоряжении нидерландского издания Autoblog оказались первые официальные фотографии купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения. Публичная премьера автомобиля состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне, а его продажи стартуют в 2020 году, пишет Autonews.


Фото: autoblog.nl

Следующий BMW X6 получит массивную радиаторную решетку характерной формы, выполненную в стиле обновленного флагманского седана 7-Series и большого кроссовера X7. Сзади появятся фонари в духе семейства 8-Series, а также небольшой спойлер на крышке багажника.

Большинство узлов и агрегатов новый BMW X6 разделит с нынешней моделью X5. В зависимости от рынка купе-кроссовер предложат с шести- и восьмицилиндровыми бензиновыми и дизельными моторами.


Фото: autoblog.nl

Топовый вариант X6 получит 4,4-литровый бензиновый агрегат V8 с двумя турбинами, развивающий 530 л.с. 750 Нм крутящего момента. Кроме того, у кроссовера будет модификация с индексом M50d, оснащенная трехлитровой рядной «шестеркой» с четырьмя турбокомпрессорами, которая выдает 400 сил и 760 Нм.

В дальнейшем у модели появится «заряженная» M-версия с 600-сильным двигателем объемом 4,4 л, а также вариант с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети.

 
 
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Купе-кроссовер BMW X6 третьего поколения, премьера которого состоится на Франкфуртском автосалоне, получит 4,4-литровый мотором мощностью 530 лошадиных сил.
 
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