Солнечное затмение 2 июля. Как оно повлияет на людей

Источник материала: СТВ

Во вторник, 2 июля, жители Чили и Аргентины, юго-восточной части Тихого океана увидят солнечное затмение.

Наблюдение за интересным явлением можно начинать в 22:23 по Минску, затмение будет длиться примерно 4 с половиной минуты. Белорусы, к сожалению, не увидят это событие, а жителям западного полушария Земли в этом плане повезло больше.





В 2019 году уже было 1 солнечное затмение 6 января, но земляне еще смогут понаблюдать за астрономическим явлением 26 декабря.