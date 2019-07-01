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Солнечное затмение 2 июля. Как оно повлияет на людей

02.07.2019 12:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Во вторник, 2 июля, жители Чили и Аргентины, юго-восточной части Тихого океана увидят солнечное затмение.  

Наблюдение за интересным явлением можно начинать в 22:23 по Минску, затмение будет длиться примерно 4 с половиной минуты. Белорусы, к сожалению, не увидят это событие, а жителям западного полушария Земли в этом плане повезло больше.   

Солнечное затмение 2 июля. Как оно повлияет на людей

В 2019 году уже было 1 солнечное затмение 6 января, но земляне еще смогут понаблюдать за астрономическим явлением 26 декабря.    

Астрологи утверждают, что солнечное затмение может изменить планы многих людей. Внимательным нужно быть 2 июля тем, кто имеет хронические заболевания (особенно заболевания нервной системы и сердца), тем, кто подвержен депрессиям и легко раздражается. В этот день старайтесь сохранять спокойствие и равновесие, а иначе могут появиться проблемы в семье и на работе.   

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Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 2 июля, жители Чили и Аргентины, юго-восточной части Тихого океана увидят солнечное затмение.   Наблюдение за интересным явлением можно начинать в 22:23 по...
 
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