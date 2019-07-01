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Виктория Азаренко прошла во второй круг Уимблдона

02.07.2019 12:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Виктория Азаренко – во втором круге женского одиночного разряда Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На старте соревнований белоруска в двух партиях переиграла француженку Ализе Корне – 6:4,6:4.

А вот две другие наши представительницы провели свои поединки неудачно. Александра Саснович встречалась с 7-й ракеткой мира – Симоной Халеп. Уже на старте матча белоруска уступила свою подачу сопернице. Это и предопределило успех румынки в первой партии. Ведь далее теннисистки шли гейм в гейм. Поражение в партии – 4:6.

Виктория Азаренко прошла во второй круг Уимблдона

А во втором сете Саснович удалось дважды сделать брэйк и повести в счёте – 4:2. Но своё преимущество белоруска не удержала. Халеп смогла вернуться в игру – 5:5, а затем и дожать нашу теннисистку. Саснович терпит поражение – 4:6, 5:7. Покидает женскую одиночку и Арина Соболенко. Она уступила Магдалене Рыбариковой – 2:6, 4:6.

Люди в материале: Виктория Азаренко
 
 
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко – во втором круге женского одиночного разряда Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На старте соревнований белоруска...
 
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