Гандболист Сергей Шилович перешел в минский СКА

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правый полусредний сборной Беларуси – Сергей Шилович, продолжит свою карьеру в минском СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Последним клубом гандболиста был БГК имени Мешкова, за который Шилович отыграл пять сезонов. За национальную сборную игрок провёл 148 матчей и забросил 467 голов. В недавно завершившемся отборе на чемпионат Европы-2020, опытный полусредний помог белорусской команде пробиться в финальную стадию турнира. Именно в армейском клубе гандболист начинал свою профессиональную карьеру.