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Французские чиновники десятилетиями получали зарплаты, не работая

02.07.2019 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Французские чиновники несколько десятков лет получали зарплату уже после того, как их должности были упразднены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не занимаясь никаким делом десятки людей ежемесячно получали от 500 до 2500 евро. Причиной стала канцелярская ошибка.

Французские чиновники десятилетиями получали зарплаты, не работая

После того как секторы инфраструктуры в городах Лазурного берега были приватизированы, муниципальным работникам должны были дать новые должности, однако этого не произошло. В результате на обеспечение бывших чиновников было потрачено более 22 миллионов евро.

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Новости Франции. Французские чиновники несколько десятков лет получали зарплату уже после того, как их должности были упразднены, сообщили в программе Новости «24...
 
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