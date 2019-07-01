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Французские чиновники десятилетиями получали зарплаты, не работая
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Французские чиновники несколько десятков лет получали зарплату уже после того, как их должности были упразднены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не занимаясь никаким делом десятки людей ежемесячно получали от 500 до 2500 евро. Причиной стала канцелярская ошибка.
После того как секторы инфраструктуры в городах Лазурного берега были приватизированы, муниципальным работникам должны были дать новые должности, однако этого не произошло. В результате на обеспечение бывших чиновников было потрачено более 22 миллионов евро.
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Новости Франции. Французские чиновники несколько десятков лет получали зарплату уже после того, как их должности были упразднены, сообщили в программе Новости «24...
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