Французские чиновники десятилетиями получали зарплаты, не работая

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Французские чиновники несколько десятков лет получали зарплату уже после того, как их должности были упразднены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не занимаясь никаким делом десятки людей ежемесячно получали от 500 до 2500 евро. Причиной стала канцелярская ошибка.





После того как секторы инфраструктуры в городах Лазурного берега были приватизированы, муниципальным работникам должны были дать новые должности, однако этого не произошло. В результате на обеспечение бывших чиновников было потрачено более 22 миллионов евро.