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В Индии стена упала на жилые бараки

02.07.2019 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. В городе Мумбаи на западе Индии стена обрушилась на жилые бараки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии стена упала на жилые бараки

Инцидент привёл к гибели 12 человек. Ещё 13 жителей получили различные травмы и были доставлены в ближайшую больницу. Под обломками всё ещё могут находиться люди. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, к обрушению стены привели сильные муссонные дожди.

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Новости Индии. В городе Мумбаи на западе Индии стена обрушилась на жилые бараки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент привёл к гибели 12 человек....
 
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