Под Веткой водитель микроавтобуса при обгоне не справился с управлением, VW опрокинулся в кювет

Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе 39-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Caravelle — автомобиль оказался в кювете, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло днем 1 июля в деревне Золотой Рог. По предварительной информации, при совершении обгона мужчина не справился с управлением, выехал на левую обочину, затем съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

С травмами водителя доставили в больницу.