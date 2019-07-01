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Под Веткой водитель микроавтобуса при обгоне не справился с управлением, VW опрокинулся в кювет

02.07.2019 13:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе 39-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Caravelle — автомобиль оказался в кювете, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло днем 1 июля в деревне Золотой Рог. По предварительной информации, при совершении обгона мужчина не справился с управлением, выехал на левую обочину, затем съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

С травмами водителя доставили в больницу.

 
 
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При совершении обгона, мужчина не справился с управлением, выехал на левую обочину, затем съехал в кювет, где опрокинулся.
 
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