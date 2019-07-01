ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В беларуской армии ещё один солдат совершил суицид. Выпил сотню таблеток и умер

02.07.2019 12:41 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера, 1 июля, в беларуской армии снова случилось ЧП. В Гродно сержант контрактной службы наглотался таблеток и покончил с собой. Ему был 21 год. 

Как пишут в Telegram-канале «Nexta», парня звали Федор Бунэс. Он служил в должности заместителя командира взвода третьей роты 202-го батальона шестой отдельной механизированной бригады. Сержант выпил сотню таблеток «Но-Шпа» и вышел на улицу, где ему стало плохо. Очевидцы вызвали скорую, но спасти жизнь парню медики не смогли. Причина смерти – медикаментозный инсульт. Автор канала предположил, что Федор свел счеты с жизнью из-за ссоры со своей девушкой – молодые люди повздорили накануне.

Информацию о гибели парня подтвердило Министерство обороны, сообщает «Наша Нива». Но там заявили, что Бунэс находился дома: инцидент произошел во внеслужебное время и отношения к армии не имеет. «Минобороны выразило свои соболезнования родственникам и оказывает всю необходимую помощь», – пояснил секретарь пресс-службы.

Фото обложки: Кайл Томпсон.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 1 июля, в беларуской армии снова случилось ЧП. В Гродно сержант контрактной службы наглотался таблеток и покончил с собой. Ему был 21 год.  Как пишут в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ветэранам вайны і працы — увага і клопат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика