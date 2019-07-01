В беларуской армии ещё один солдат совершил суицид. Выпил сотню таблеток и умер

Источник материала: KYKY

Вчера, 1 июля, в беларуской армии снова случилось ЧП. В Гродно сержант контрактной службы наглотался таблеток и покончил с собой. Ему был 21 год.

Как пишут в Telegram-канале «Nexta», парня звали Федор Бунэс. Он служил в должности заместителя командира взвода третьей роты 202-го батальона шестой отдельной механизированной бригады. Сержант выпил сотню таблеток «Но-Шпа» и вышел на улицу, где ему стало плохо. Очевидцы вызвали скорую, но спасти жизнь парню медики не смогли. Причина смерти – медикаментозный инсульт. Автор канала предположил, что Федор свел счеты с жизнью из-за ссоры со своей девушкой – молодые люди повздорили накануне.

Информацию о гибели парня подтвердило Министерство обороны, сообщает «Наша Нива». Но там заявили, что Бунэс находился дома: инцидент произошел во внеслужебное время и отношения к армии не имеет. «Минобороны выразило свои соболезнования родственникам и оказывает всю необходимую помощь», – пояснил секретарь пресс-службы.

Фото обложки: Кайл Томпсон.