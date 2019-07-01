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В беларуской армии ещё один солдат совершил суицид. Выпил сотню таблеток и умер
Источник материала: KYKY>
Вчера, 1 июля, в беларуской армии снова случилось ЧП. В Гродно сержант контрактной службы наглотался таблеток и покончил с собой. Ему был 21 год.
Как
Информацию о гибели парня подтвердило Министерство обороны,
Фото обложки: Кайл Томпсон.
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Вчера, 1 июля, в беларуской армии снова случилось ЧП. В Гродно сержант контрактной службы наглотался таблеток и покончил с собой. Ему был 21 год. Как пишут в...
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