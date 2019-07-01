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У Свислочи в центре Минска не будут строить комплекс. Что появится вместо?
Источник материала: KYKY>
Минские власти пришли к выводу, что молодежному комплексу между Свислочью и гостиницей «Беларусь» не бывать,
Почему комплекс не построят?
Молодежный развлекательный комплекс планировала возвести компания «Комкон». Разрешение минской мэрии на проектно-изыскательские работы она получила в 2014 году. Но в 2018-м выяснилось, что проект детального планирования не согласован. Как следствие – экологическая экспертиза его не одобрила, и дело до конца так и не довели. Вместе с этим проект не смог пройти «Главгосстройэкспертизу».
Посмотрите, как комплекс мог бы выглядеть:
Что будет вместо?
Городские власти считают, что на этом месте целесообразнее разместить ландшафтно-парковый объект общегородского значения. Но есть нюанс: для того, чтобы здесь появился государственный объект, нужно решить вопрос с подземным бункером, который также находится в этом месте. А он с 1993 года принадлежит компании «Комкон».
Об участке рядом с гостиницей «Беларусь» в прошлом году говорил еще сам Лукашенко. Он советовал оставить спуск от гостиницы к реке для отдыха: «Посмотрите, сколько там пустоты. И там нужен какой-то красивый объект, который бы вписался в существующую структуру, но ни в коем случае не перегрузить ее».
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Минские власти пришли к выводу, что молодежному комплексу между Свислочью и гостиницей «Беларусь» не бывать, сообщает TUT.by. Мнение Мингорисполкома поддержал...
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