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У Свислочи в центре Минска не будут строить комплекс. Что появится вместо?

02.07.2019 12:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минские власти пришли к выводу, что молодежному комплексу между Свислочью и гостиницей «Беларусь» не бывать, сообщает TUT.by. Мнение Мингорисполкома поддержал Александр Лукашенко. На его месте, возможно, появится объект общегородского значения.

Почему комплекс не построят?

Молодежный развлекательный комплекс планировала возвести компания «Комкон». Разрешение минской мэрии на проектно-изыскательские работы она получила в 2014 году. Но в 2018-м выяснилось, что проект детального планирования не согласован. Как следствие – экологическая экспертиза его не одобрила, и дело до конца так и не довели. Вместе с этим проект не смог пройти «Главгосстройэкспертизу».

Посмотрите, как комплекс мог бы выглядеть:

Источник: «Воробьев и партнеры», nn.by

Что будет вместо?

Городские власти считают, что на этом месте целесообразнее разместить ландшафтно-парковый объект общегородского значения. Но есть нюанс: для того, чтобы здесь появился государственный объект, нужно решить вопрос с подземным бункером, который также находится в этом месте. А он с 1993 года принадлежит компании «Комкон».

Об участке рядом с гостиницей «Беларусь» в прошлом году говорил еще сам Лукашенко. Он советовал оставить спуск от гостиницы к реке для отдыха: «Посмотрите, сколько там пустоты. И там нужен какой-то красивый объект, который бы вписался в существующую структуру, но ни в коем случае не перегрузить ее».

 
 
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Минские власти пришли к выводу, что молодежному комплексу между Свислочью и гостиницей «Беларусь» не бывать, сообщает TUT.by. Мнение Мингорисполкома поддержал...
 
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