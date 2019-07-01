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Belarus in focus: "Закон Равкова" рождает новую протестную группу в Беларуси

02.07.2019 12:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Резонансные протестные движения добиваются уступок со стороны властей, которые становятся чувствительными к требованиям наиболее активных групп давления накануне выборов.



Запланированная властями амнистия коснется осужденных по антинаркотической статье 328, чего уже на протяжении ряда лет добивалось движение «Матери 328». 

Власти также отреагировали на полуторагодовые протесты против строительства аккумуляторного завода возле Бреста. Сначала местные власти приостановили строительство завода, а затем силовики задержали директора компании «ПАК-управление» В. Лемешевского и некоторых его подчиненных. 

По всей видимости, властям удастся частично достичь эффекта своими уступками протестным группам. Своими уступками власти деполитизируют их повестку и вынуждают их отказаться от политической активности, в том числе – от возможного выдвижения в качестве кандидатов на парламентские выборы.

Лидеры ультимативного движения продолжают объезды регионов для мобилизации или же вовлечения актива в свои инициативы на период избирательных кампаний. Лидер БНК Н. Статкевич посещает Витебск, Мозырь и Светлогорск, а лидер движения солидарности «Разам» В. Сивчик –  Гродно. 

Однако оппозиционные политики фактически работают с одним и тем же активом, который зачастую уже состоит в других политических организациях, а иногда сразу в нескольких — чаще всего в ОГП, БХД, «За свабоду» и БНФ. Попытки перетягивания актива между различными организациями могут вызвать напряженность в оппозиционной среде.

«Говори правду» продолжает мобилизационную кампанию и наращивание актива через принципиально другие механизмы, не затрагивая потенциальных активистов других политических сил. Такими механизмами служат Школы собственников и кампания «Робiм разам», нацеленные на выявление и привлечение к гражданской активности тех, кто становится лидерами товариществ собственников и местных сообществ в ходе совместной деятельности по улучшению жилищной инфраструктуры.

Оппозиционные организации, в частности, правоцентристы и «Говори правду» используют общественное недовольство «законом об отсрочках» для давления на власти.  Парламентарий А. Канопацкая  также старается аккумулировать недовольство населения и внести правки в резонансный «закон об отсрочках».


Таким образом, партии активизируют работу с новой потенциально протестной группой — молодежью, которую непосредственно касается «закон Равкова», а также с родителями потенциальных призывников. Это может позволить рекрутировать новых активистов, в том числе молодежных, накануне старта парламентских выборов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Резонансные протестные движения добиваются уступок со стороны властей, которые становятся чувствительными к требованиям наиболее активных групп давления...
 
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