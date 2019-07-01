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Чехия временно сняла запрет на полеты российских компаний
Источник материала: Партизан
Чехия до 7 июля разрешила полеты российских авиакомпаний. Об этом говорится на сайте министерства транспорта страны.
В ведомстве пояснили, запрет полетов стал ответом на решение России — авиационные власти ограничили право чешских авиалиний летать через Сибирь.
2 июля, по информации чешского Минтранса, этот запрет был снят до 7 июля. После этого Чехия разрешила полеты российским авиакомпаниям до той же даты.
В российском Минтрансе Чехию обвинили в нарушении соглашения о полетах.
В чешском министерстве подчеркнули, что власти обеих стран будут «активно действовать» для достижения договоренности.
Ранее 2 июля «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» прекратили рейсы в Чехию из-за отзыва разрешения на полеты. Позднее «Уральские авиалинии» заявили о возобновлении полетов.
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Чехия до 7 июля разрешила полеты российских авиакомпаний. Об этом говорится на сайте министерства транспорта страны.
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