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Чехия временно сняла запрет на полеты российских компаний

02.07.2019 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чехия до 7 июля разрешила полеты российских авиакомпаний. Об этом говорится на сайте министерства транспорта страны.

В ведомстве пояснили, запрет полетов стал ответом на решение России — авиационные власти ограничили право чешских авиалиний летать через Сибирь.

2 июля, по информации чешского Минтранса, этот запрет был снят до 7 июля. После этого Чехия разрешила полеты российским авиакомпаниям до той же даты.

В российском Минтрансе Чехию обвинили в нарушении соглашения о полетах.


В чешском министерстве подчеркнули, что власти обеих стран будут «активно действовать» для достижения договоренности.

Ранее 2 июля «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» прекратили рейсы в Чехию из-за отзыва разрешения на полеты. Позднее «Уральские авиалинии» заявили о возобновлении полетов.

 
 
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Чехия до 7 июля разрешила полеты российских авиакомпаний. Об этом говорится на сайте министерства транспорта страны.
 
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