Басков узнал о смерти отца на Евроиграх в Минске. Но все равно выступил

Но незадолго до выступления Николаю сообщили страшную новость : из жизни в возрасте 67 лет ушел отец, Виктор Басков.













Однако артист нашел в себе силы не отменять выступления. Но перед зрителями Басков появился в черном костюме - по информации Super, именно в траурное посвящение отцу. С напарницей, заслуженной артисткой Беларуси Оксаной Волковой, россиянин исполнил композицию, которая в тот момент имела для него совсем другой смысл - Time to Say Goodbye (отметка 3:16).







