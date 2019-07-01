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Басков узнал о смерти отца на Евроиграх в Минске. Но все равно выступил
Источник материала: Партизан
30 июня в Минске состоялась церемония закрытия Европейских игр. В конце ее должен был выступить главный приглашенный гость - народный артист России Николай Басков. Выйти на сцену стадиона "Динамо" певец должен был в белом костюме.
Но незадолго до выступления Николаю сообщили страшную новость: из жизни в возрасте 67 лет ушел отец, Виктор Басков.
Однако артист нашел в себе силы не отменять выступления. Но перед зрителями Басков появился в черном костюме - по информации Super, именно в траурное посвящение отцу. С напарницей, заслуженной артисткой Беларуси Оксаной Волковой, россиянин исполнил композицию, которая в тот момент имела для него совсем другой смысл - Time to Say Goodbye (отметка 3:16).
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30 июня в Минске состоялась церемония закрытия Европейских игр. В конце ее должен был выступить главный приглашенный гость - народный артист России Николай Басков....
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