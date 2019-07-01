ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Басков узнал о смерти отца на Евроиграх в Минске. Но все равно выступил

02.07.2019 12:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

30 июня в Минске состоялась церемония закрытия Европейских игр. В конце ее должен был выступить главный приглашенный гость - народный артист России Николай Басков. Выйти на сцену стадиона "Динамо" певец должен был в белом костюме.

Но незадолго до выступления Николаю сообщили страшную новость: из жизни в возрасте 67 лет ушел отец, Виктор Басков.



Однако артист нашел в себе силы не отменять выступления. Но перед зрителями Басков появился в черном костюме - по информации Super, именно в траурное посвящение отцу. С напарницей, заслуженной артисткой Беларуси Оксаной Волковой, россиянин исполнил композицию, которая в тот момент имела для него совсем другой смысл - Time to Say Goodbye (отметка 3:16).



 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июня в Минске состоялась церемония закрытия Европейских игр. В конце ее должен был выступить главный приглашенный гость - народный артист России Николай Басков....
 
Новости дня
Новости разные
 
Сохраняя память о подвиге народа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика