Эдуард Ханок разрешил Анатолию Ярмоленко петь "А я лягу-прылягу…". Сегодня два народных артиста Беларуси договорились об этом устно. И в самое ближайшее время композитор намерен проинформировать об этом Министерство культуры и Министерство информации.





Запрет на исполнение известной песни распространялся на все массовые мероприятия, включая Молодечненский фестиваль, а также «Славянский базар» в Витебске





-- Мне очень понравился наш разговор с Анатолием Ярмоленко – спокойный, взвешенный, обстоятельный, мы обсудили некоторые спорные моменты, -- рассказал Эдуард Ханок «Белорусскому партизану». -- Ярмоленко говорит, что Геннадий Зюганов не так давно просил его исполнить именно старую версию "Лягу-прылягу", на мою музыку. Ну и после нашего разговора я вообще решил снять запрет на исполнение. Пусть поет!





Права на песни «Вы шумiце, бярозы» (слова Нила Гилевича), «Счастливый случай» (слова Ларисы Рубальской), «Я у бабушки живу» (слова Игоря Шаферана), «Завiруха» (слова Геннадия Буравкина), «Малиновки заслышав голосок» (слова Анатолия Поперечного) я передал продюсерскому центру «Малиновка», который создал бизнесмен Александр Шакутин.









Но при этом Эдуард Семенович все равно будет судиться с Анатолием Ярмоленко.





-- Президент сказал: «Если мы не будет жить по закону, то будем жить по понятиям!». Так вот я хочу жить именно по закону, -- объясняет Эдуард Ханок. -- И поэтому иду в суд отстаивать свое право на имя. Не секрет, что многие артисты не объявляют авторов песен. Или одних пиарят, а других вообще не упоминают. Это неправильно! Причем в суд я иду не с эмоциями или обидами, а с конкретными фактами.





А еще Эдуард Ханок планирует пригласить в суд певицу Таисию Повалий.





Артистка без разрешения композитора в минувшем году на празднике «Купалье» в Александрии спела старый суперхит «Біля млына калина» на его музыку. Причем тогда Повалий пела не одна, а вместе с Александром Лукашенко – она протянула ему микрофон и он вместе с ней исполнил куплет на украинском языке.









-- Она пела эту песню на белорусской земле, где живет автор музыки, но меня при этом даже не объявила! -- говорит Эдуард Ханок. – Хотя при этом Повалий активно пиарит других авторов своих песен. Разрешения на исполнение песни она у меня не спрашивала. Это нарушение моих прав, моего права на имя.





Многие российские артисты давно работают по закону. Например, с Витасом, отцом Марины Девятовой, Надеждой Бабкиной у меня заключены договоры на исполнение песни «Потолок ледяной». Брала у меня разрешение и Светлана Стаценко, когда ее ученик пел «Конь незацугляны». «Чистому голосу» я подписал разрешение на исполнение своих песен. И это нормальные, цивилизованные отношения.