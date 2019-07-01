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В Гродненской области Беларуси задержали «черного копателя»

02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гранаты, тротил и не только. В Беларуси в Гродненской области сотрудники МВД задержали «черного копателя». Пенсионера подозревают в незаконном обороте оружия, передает телеканал «МИР 24».

Как оказалось, у себя дома и на участке мужчина хранил четыре артиллерийских снаряда, около 600 граммов тротила и части огнестрельного оружия времен Великой Отечественной.

Подозреваемому грозит десять лет с конфискацией имущества. Известно, что он обладает токарными и слесарными навыками и мог модифицировать охотничьи ружья по заказу браконьеров.



 
 
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Пенсионер хранил у себя дома четыре артиллерийских снаряда, около 600 граммов тротила и части огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны.
 
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