В Гродненской области Беларуси задержали «черного копателя»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гранаты, тротил и не только. В Беларуси в Гродненской области сотрудники МВД задержали «черного копателя». Пенсионера подозревают в незаконном обороте оружия, передает телеканал «МИР 24».



Как оказалось, у себя дома и на участке мужчина хранил четыре артиллерийских снаряда, около 600 граммов тротила и части огнестрельного оружия времен Великой Отечественной.

Подозреваемому грозит десять лет с конфискацией имущества. Известно, что он обладает токарными и слесарными навыками и мог модифицировать охотничьи ружья по заказу браконьеров.