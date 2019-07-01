|
Слуцкий сахар начали выпускать в упаковке по 0,9 кг
02.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сахар производства ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал поставляться в торговые сети в фасовке по 0,9 килограмм. Фотографию сайту SlutskGorod прислал работник одного из магазинов.
Напомним, 23 декабря 2018
Минимальная отпускная цена была установлена с целью сохранить долю рынка белорусских сахарных заводов в условиях конкуренции с российскими производителями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сахар производства ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал поставляться в торговые сети в фасовке по 0,9 килограмм. Фотографию сайту SlutskGorod прислал работник...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)