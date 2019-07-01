Слуцкий сахар начали выпускать в упаковке по 0,9 кг

Источник материала: Слуцк Город





Сахар производства ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал поставляться в торговые сети в фасовке по 0,9 килограмм. Фотографию сайту SlutskGorod прислал работник одного из магазинов.

Напомним, 23 декабря 2018 закончился срок государственного регулирования цен на сахар. Согласно постановлению МАРТ, стоимость килограмма сахара должна была в обязательном порядке превышать 1,5 рубля.

Минимальная отпускная цена была установлена с целью сохранить долю рынка белорусских сахарных заводов в условиях конкуренции с российскими производителями.



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